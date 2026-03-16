Ugledni splitski glazbenik Joško Radić otvoreno otvoreno o današnjoj glazbi i digitalnoj eri: "Više volim obraditi dobru pjesmu nego napisati lošu"

Joško Radić, cijenjeni splitski glazbenik s pet autorskih albuma i dvadeset obrada u karijeri, poznat je po svom autentičnom pristupu glazbi i promišljenim komentarima o njenoj suvremenoj transformaciji.

Pitali smo ga kako gleda na promjene u glazbenoj industriji i zašto, prema njegovom mišljenju, glazba danas izgleda drugačije nego prije.

"Nekad je glazba bila analogni proizvod, a danas je postala digitalni sadržaj," objašnjava Joško. "Zbog toga više nema društvenu važnost kao nekada. Danas postoje formatirane playliste i 'kreatori ukusa', a vrijeme je usitnilo značaj glazbe. Čini se da se ostvarila teza o kraju umjetnosti."

Prisjetio se i gotovo proročanskog stiha napisanog prije pedeset godina:

"Oni što dolaze za nama imat će sterilizirane osjećaje bez klica, oni što dolaze za nama umjesto šljivovice ispijat će čaše etera."

"Ja sam pripadnik analogne generacije i zato više volim obraditi dobru pjesmu nego napisati lošu. Kada dobro obradite pjesmu, produžavate joj život, a to je nešto što današnja digitalna glazba često zanemaruje."