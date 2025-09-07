UFC nagradio Deliju za nokaut u debiju. Evo koliko je dobio

Ante Delija (35) je nokautirao četiri godine starijeg Marcina Tyburu nakon svega dvije minute svoje prve borbe u UFC-u. Borac iz Dubrovnika se u najpoznatijoj svjetskoj MMA promociji predstavio navijačima na zaista najbolji mogući način. Za nokaut mu je trebalo točno dvije minute i tri sekunde.

U prvih nekoliko sekundi borbe bilo je jasno da je Delija superioran u stand-upu. Tybura se odmah pokušao spasiti klinčem u kojem je držao Deliju pola minute i pokušao izvesti rušenje. Međutim, nije uspio. Nakon samo 123 sekunde borbe Delija je razornom kombinacijom došao do nokauta, piše Index.

Hodajuća nevolja zaslužio bogati bonus

Hodajuća nevolja, kako je nadimak Anti Deliji, sad ima 26 pobjeda u karijeri te šest poraza. Druga mu je ovo pobjeda zaredom nakon što je u FNC-u u travnju pobijedio Yorgana de Castra, također nokautom.

Delija je za sjajnu predstavu u Parizu dobio raskošan bonus. UFC ga je nagradio s 50 tisuća dolara kao jednog od četiri borca koji su na priredbi dodatno nagrađeni za "izvedbu večeri".

"Hvala Tomu Aspinallu"

Deliju je nakon pobjede uz ovacije publike intervjuirao legendarni Michael Bisping. Delija je rekao: "Moj debi je ovdje, radio sam 20 godina za ovaj trenutak. Ovo je moj san. Hvala vam Francuzi, hvala vam prijatelji koji ste došli navijati ovdje.

Hvala i Tomu Aspinallu, hvala mom treneru i mojoj ženi. Borio sam se s Tyburom prije deset godina i slomio nogu kao Anderson Silva, a sada smo se borili u UFC-u, nevjerojatno, tako sam sretan."