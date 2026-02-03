Udruge dočekale rang-listu, poduzetnici još čekaju: Ivošević prozvao Šutu zbog "rasipanja javnog novca"

Dok se gradski poslovni prostori u Splitu na papiru dijele – u stvarnosti, mnogi još uvijek čekaju. Jedni su danas napokon dočekali pomak, dok se drugi i dalje pitaju koliko će ih stajati svaki novi dan odgode.

Sve je objavio Bojan Ivošević, bivši dogradonačelnik Grada Splita, a danas nezavisni vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita. U svojoj objavi osvrnuo se na (pre)dugo trajanje natječaja za dodjelu poslovnih prostora udrugama te poručio da je nakon njegove kritike napokon objavljen Prijedlog rang-liste za dodjelu prostora organizacijama civilnog društva.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Udruge su bile u neizvjesnosti gotovo godinu dana"

Ivošević je naveo kako je na prošloj sjednici Gradskog vijeća uputio kritiku gradskoj upravi na čelu s Tomislavom Šutom zbog činjenice da se natječaj za udruge "razvukao preko svake mjere", ističući da je neprihvatljivo da brojne udruge, među njima i one koje rade s najranjivijim skupinama, stoje u neizvjesnosti gotovo godinu dana.

Dodao je da je kritika, kako tvrdi, imala učinka: "Danas je konačno objavljen Prijedlog rang liste za dodjelu poslovnog prostora na korištenje organizaciji civilnog društva."

Osvrćući se na iskustvo natječaja, Ivošević je poručio da udruge ne bi trebale računati samo na jednu lokaciju. Kako je naveo, "udruge nikad ne bi trebale sve karte staviti na jedan prostor", već apliciranjem na više prostora "imaju veću vjerojatnost u konačnici doći do jednog od navedenih".

U objavi je i čestitao onima koji su najbolje rangirani: "Čestitke pobjednicima! Iskoristite prostore kvalitetno i dodatno obogatite naš grad!"

Poduzetnici i dalje čekaju, šteta "uskoro prelazi 1.000.000 eura"

Ivošević je posebno istaknuo da natječaj za poslovne prostore namijenjene poduzetnicima još uvijek nije zaključen. Upozorio je da zbog toga, prema njegovim tvrdnjama, šteta nastala Gradu Splitu "uskoro prelazi 1.000.000€".

U tom kontekstu prozvao je gradonačelnika, navodeći da je riječ o "nevjerojatnoj lakoći rasipanja javnog novca" od strane Tomislava Šute, kako bi se, tvrdi Ivošević, pojedincima omogućilo da što dulje ostvaruju zaradu od prostora koje bi trebali napustiti jer na novom natječaju nisu ponudili najvišu cijenu.

Ivošević je poručio da se rang-lista može pronaći putem poveznice koju je, kako navodi, ostavio u komentaru svoje objave.