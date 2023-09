Udruga za zaštitu životinja iz Imotskog: "Romska naselja su mila majka naspram ovoga što prolaze psi u našem kraju"

Iz Udruge za zaštitu životinja sv.Franjo Asiški iz Imotskog, upozoravaju da je na ovom području stanje s napuštenim psima, gore nego u "Romskom naselju".

Kako navode, razlog tome je neprovođenje nadozora nad obveznom mikročipiranja pasa i uvjeta u kojima psi žive.

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Romska naselja su mila majka naspram ovoga što prolaze psi u našem kraju; gotovo svi, a pogotovo napušteni. Za sve to su, uz neodgovorne pojedince, krive jedinice lokalne samouprave, jer ne provode nadzor nad obveznom mikročipiranja pasa i uvjeta u kojima psi žive. Do kada tako, gospodo?

To ste trebali napraviti do lipnja 2018. Pa da ste u ovih 5 godina svaki drugi dan obišli po jedno kućanstvo, do sad ste mogli sve prekontrolirati. Sramite li se imalo slika i priča koje puštamo u javnost? Vjerojatno se ne sramite, ali trebali biste!

Mi ćemo uporno tražiti zbrinjavanje napuštenih pasa u azile. Morate ih zbrinuti i to platiti jer to nalaže Zakon, a za nezbrinjavanje svakog pojedinačnog psa, vi osobno plaćate kaznu u iznosu od 2 000 - 4 000 eura.

Pa kad na kraju godine zbrojite iznose koje morate plaćati azilima i državi za kazne, valjda ćete se opametiti i početi provoditi zakonske obveze koje je donijela vaša stranka tj. vi, ali vi se, eto, uporno stavljate iznad Zakona.

U ostalom, da nekoga zaposlite da provjerava mikročipiranost pasa, dali biste kruh jednoj obitelji i riješili biste se troškova o kojima je gore pisano. Dajte se zbrojite. Ovako više ne ide. Mi više ovako ne možemo i sve ovo ćemo dati u medije.

Stanje je gore nego u Romskim naseljima. Sramite se", poručili su.