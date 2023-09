UDRUGA UMIROVLJENIKA SPLIT PORUČUJE: "Umjesto uljudnog, pristojnog i komfornog konzumiranja hrane koja se poslužuje u ugostiteljskim objektima, sada imamo apsolutni nered..."

Udruga umirovljenika Split povodom donošenja Odluke o komunalnom redu oglasila se priopćenjem.

Prenosimo ga u cijelosti:

"Budući da postoji veliki interes javnosti za način postupanja u donošenju Odluke o komunalnom redu, a prema činjenicama i načinu postupanja gradskog čelništva proizlazi namjera protupravnog postupanja dezinformiranjem gradskih vijećnika i zainteresirane javnosti radi donošenja nove odluke koja je supstancijski nezakonita, ovim putem predlažemo i molimo da o bitnim činjenicama, kroz svoj medij, sukladno svojoj društvenoj ulozi, izvijestite gradske vijećnike Grada Splita i drugu zainteresiranu javnost o bitnim činjenicama:

a) Naša Udruga gradana, koja se financira uglavnom iz naša dva poslovna prostora te nam je to glavni izvor prihoda sudjelovala je u javnom savjetovanju za donošenje Odluke o komunalnom redu Grada Splita koje je održano u razdoblju od 14.prosinca 2022.g. do 22.nprosinca 2022.g., ali su naši prigovori u tom savjetovanju, iako su bili utemeljeni, neosnovano odbijeni:

b) Bila je donesena Odluka o komunalnom redu koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Splita broj 76/2022 od 21.prosinca 2022.g. koju je ukinuo Visoki upravni sud Republike Hrvatske svojom presudom broj Usoz-43/2023-11 od 29.lipnja 2023.g.

c) Ta presuda je uručena podnositelju obavijesti i zainteresiranim strankama dana 4.srpnja 2023.g. iza 10:00 sati. Istog dana, 4.srpnja 2023.g., uz prethodnu najavu da će bez obzira na sve biti donesena identična odluka kao i ona koja je ukinuta presudom suda, Zamjenik gradonačelnika Grada Splita je objavio javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za novu (staru) odluku o komunalnom redu u razdoblju od 4.srpnja 2023.g. do 3.kolovoza 2023.g. i to način da je ta nova (stara) odluka opterećena svim nedostacima kao i ranija jer je identična ranijoj do te mjere da su i gramatičke pogreške identične u obje odluke;

d) U svojoj borbi i nastojanju za ostvarenje načela zakonitosti i zaštitu svojih prava poduzeli smo što je u našoj moći i što je utemeljeno na zakonu te smo:

- Obzirom na tvrdnje čelništva Grada da je naš štekat ukinut zbog zaštite kulturne baštine postavili zahtjev Ministarstvu kulture i medija, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Splitu od 12.srpnja 2023.g. kojim smo tražili dostavljanje informacija temeljem odredbe čl. 17. do čl. 20. Zakona o pravu na pristup informacijama:

- U postupku javnog savjetovanja o odluci o komunalnom redu smo dostavili primjedbe i prijedloge za koje smo smatrali da su osnovane, razložne i svrsishodne;

e) Dostavljen nam je dopis Konzervatorskog odjela u Splitu Klasa: 612-08/23-01/1530 od 17.srpnja 2023.g. uz kojeg je dostavljen dopis istog tijela od 10.srpnja 2023.g., u kojem nadležno tijelo nije u cijelosti udovoljilo našem zahtjevu jer nije odgovorilo na najbitnija pitanja iz našeg upita, pa smo radi toga podnijeli zahtjev za ispravak i dopunu informacije te prigovor od 21.srpnja 2023.g. na kojeg smo dobili vrlo jasne i interesantne odgovore na sva postavljena pitanja;

f) Iz dopune informacije Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu Klasa: 612-08/23-01/1530 od 31.srpnja 2023.g. proizlazi: da Grad Split u postupku izrade nacrta prijedloga odluke o komunalnom redu, kako za savjetovanje od 11 studenog 2022.g. do 1. prosinca 2022.g., tako ni za drugo savjetovanje od 4.srpnja 2023.g. do 3.kolovoza 2023.g., nije od tog nadležnog Odjela zatražio očitovanje, smjernice i upute vezano za zaštitu i očuvanje kulturne baštine u svezi s predloženim odlukama o komunalnom redu;

da su Konzervatorske smjernice iz 2010.g. odnosno iz 2012.g., na koje su se čelnici Grada Splita najprije pozivali kao osnovu za donošenje Odluke o komunalnom redu, bile u primjeni do 15.svibnja 2013.g., što znači da u vrijeme donošenja ukinute Odluke i u vrijeme pripreme te odluke nisu bile na snazi, što znači da su odgovorne osobe Grada Splita namjerno dezinformirale javnost i gradske vijećnike;

da su sada u primjeni Opće konzervatorske smjernice od 25.studenog 2019.g., iz kojih proizlazi da one na nijedan način nisu implementirane u postupak pripreme i donošenja, kako ranije ukinute, tako ni ove nove (stare) odluke o komunalnom redu, što znači da se namjerno dezinformiraju gradski vijećnici i zainteresirana javnost, za bilo kakve odluke vezane za promjene stečenih prava u vezi zaštite i očuvanju kulturnih dobara, nužno je prema mjerodavnoj normi konkretnog zakona u prostorno-planskoj dokumentaciji implementirati konzervatorsku podlogu na temelju kojeg se utvrduje sustav mjera zaštite na području traženog obuhvata, što ovdje očito nije napravljeno;

Ono što je za našu udrugu najbitnije, a sadržano je u odgovoru na upit pod točkom:

g) glasi: ... sa konzervatorske strane ne postoje nikakve zapreke za navedene radnje (misli se na postavljanje štekata, suncobrana i tendi ispred južnog pročelja zgrade u Splitu, Kralja Tomislava 3) budući da se istima ne oštećuje i/ili uništava kulturno dobro., što znači da je nama bez ikakvog opravdanog i razumnog razloga ukinuto pravo, a mi smatramo da je to napravljeno zbog nelegitimnih privatnih interesa i arbitrarne odluke čelništva Grada Splita;

g) U svojim prigovorima u postupku javnog savjetovanja iznijeli smo vrlo jasne i jednoznačne, te po općem mišljenju više relevantnih pravnih stručnjaka, utemeljene prigovore koji su bez obrazloženja odbijeni, koji u najvećoj mjeri nisu ni razmatrani te na njih nije dan nikakav komentar i na koje su u jednom djelu iznesene vrlo nemušte i neosnovane konstatacije. Interesantno je da smo mi u točki I.1. svojih prigovora iznijeli i tvrdnju da je zbog osobnih odnosa zamjenika gradonačelnika Grada Splita i dvije obitelji iz naše zgrade nama uskraćeno legitimno pravo, a da na taj prigovor nije izneseno nikakvo očitovanje.

h) Kada se usporede lokacije štekata koji su zadržani kao i ranije, štekata koji su novopostavljeni i koji su na svojim pozicijama unatoč tome što je odluka o komunalnom redu koja je ukinuta izvan snage, s našom pozicijom, onda moramo ustvrditi da bi, ako je trebalo ukinuti bilo koji štekat, trebalo sve te štekate ukinuti a naš ostaviti. Jasno je da mi ne apeliramo na ukidanje bilo čijeg štekata nego na ovaj način ukazujemo na neprihvatljivost postupanja gradske uprave, koja rukovođena samovoljom grubo krši naša prava.

i) Da cilj ove odluke o ukidanju našeg štekata, ali i drugih ukinutih štekata nije bila zaštita kulturne baštine nego nelegitimni ciljevi i osobni interesi čelništva Grada Splita ne proizlazi samo iz očitovanja Konzervatorskog odjela nego i iz sadašnjeg stanja na terenu. Naime, umjesto uljudnog, pristojnog i komfornog konzumiranja hrane koja se poslužuje u ugostiteljskim objektima na urednom štekatu, kao što je bilo do kraja prošle godine, sada imamo apsolutni nered jer gosti tih ugostiteljskih objekata sjede na pločniku, rubniku ceste, izlozima, bacaju otpad po ulici i sl. To je slika i učinak uvođenja reda'.

Brojni su komentari, ali i istraživanja kojima je utvrđeno da je ove godine najveći komunalni nered u zaštićenoj zoni grada Splita.

j) U istom cilju kao iz ove obavijesti, zajedno s još nekim ugostiteljima koji su jednako kao i mi upropašteni, uputit ćemo Gradskom vijeću Grada Splita i svakom članu Gradskog vijeća predstavku i pritužbu na rad Upravnog odjela za komunalne poslove Grada Splita, Gradonačelnika Grada Splita, Zamjenika gradonačelnika Grada Splita zaduženog za komunalne poslove i Radne skupine za izradu Odluke o komunalnom redu s nadom da će Gradsko vijeće kao cjelina, ali i gradski vijećnici pojedinačno pročitati i razumjeti naše prigovore te spriječiti nanošenje štete ne samo nama, nego i javnom interesu u cjelini.

Zahvaljujemo na razumijevanju i očekujemo vaš afirmativan stav te vas molimo, jer mi sami od čelništva Grada ne možemo dobiti odgovore, da Gradonačelniku postavite pitanje zbog čega, iako za to postoje svi uvjeti, poslovni prostori u vlasništvu naše udruge, ne mogu ostvariti svoje pravo, koji je razlog za ovakvo postupanje i koja je osnova takvog postupanja", napisali su u priopćenju. PRILOZI (1)