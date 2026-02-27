Udruga Sunce u ožujku priprema niz STEM aktivnosti i čak dva Sajma razmjene

Jeste li znali da djeca najbolje uče onda kada sama istražuju, postavljaju pitanja i kroz pokušaje i pogreške dolaze do rješenja? Upravo takav pristup njeguje STEM obrazovni koncept koji povezuje znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku s realnim životnim situacijama.

Vođena tim pristupom, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce u ožujku organizira niz STEM radionice i te čak dva Sajma razmjene, spajajući znanost, zaštitu okoliša i održive životne navike.

Cilj javnih događanja je podići svijesti o zagađenju voda i njegovim učincima na ekosustave i čovjeka. Također, razviti kod djece kritičko i kreativno razmišljanje kroz igru, a istovremeno ih osvijestiti o vodenim ekosustavima i načinima istraživanja kroz STEM.

– Ovakav pristup u odgoju i obrazovanju potiče djecu na istraživanje, analizu, logičko zaključivanje i argumentiranu raspravu. Učenje se temelji na načelu „uradi sam“, povezivanju znanja stečenog u različitim fazama razvoja te na razumijevanju svijeta kroz konkretne primjere iz svakodnevice. Uostalom, STEM je i dio naše svakodnevice, od razumijevanja vremenskih promjena i mora do rješavanja praktičnih problema u zajednici. – ističe Margita Radman voditeljica Odjela za edukaciju i informiranje udruge Sunce.

U sklopu projekta “Zaplovimo STEM vodama – karta za 2030” Sunce planira ojačati interes za usmjeravanje u STEM područjima i prirodnim znanostima. Uključivanje okolišnih tema u STEM obrazovanje ključnan je korak prema održivoj budućnosti i učinkovitom suočavanju s izazovima koji ugrožavaju morske i riječne ekosustave.

Raspored STEM radionica „Voda pod pritiskom“

Kroz praktične radionice, eksperimente i istraživačke zadatke sudionici će učiti o vodenim ekosustavima te o pritiscima koji ih ugrožavaju poput otpadnih voda i eutrofikacije, otpada u morima i rijekama, nasipavanja obale, porasta temperature i zakiseljavanja mora. Djeca će kroz timski rad i vođeno istraživanje analizirati uzroke i posljedice zagađenja te samostalno donositi zaključke.

Događanja će se održati:

3. ožujka od 18:00 do 20:00 sati u Klubu Zona, u sklopu Sajma razmjene

6. ožujka u Osnovnoj školi Žnjan-Pazdigrad u Splitu, u okviru projektnog dana škole (program Ekoškole). Program će trajati dva sata od 14:00 do 15:30 sati.

7. ožujka od 10:00 do 11:00 sati na adresi Križine 9, prostor udruge Novem

Sva događanja su otvorenog tipa, a cilj im je promicanje znanosti, posebice one usmjerene na zaštitu prirode i okoliša.

Javna događanja u sklopu Sajmova razmjene

Uz STEM radionice, Sunce u ožujku organizira i dva Sajma razmjene „Oš se minjat?“, koji predstavljaju održivu alternativu brzoj modi i pretjeranoj potrošnji.

Kao i dosad, posjetitelji mogu donijeti najviše pet sačuvanih i upotrebljivih predmeta. Sve što je očuvano i spremno za novog vlasnika je dobrodošlo, poručuju iz splitske udruge Sunce. To mogu biti knjige, odjeća, nakit, tehnički uređai, igračke, kućanske potrepštine i aparati.

Za svaki predani predmet dobiva se Sunčev bon, koji se može odmah iskoristiti, pokloniti drugome ili sačuvati za sljedeće izdanje Sajma. U zamjenu za bon, na Sajmu možete pronaći predmete za vaš ormar, dom ili ured.

– Sajmom želimo produžiti vijek trajanja stvari koje već posjedujemo, smanjiti količinu otpada i potaknuti razvoj održivih navika. Uz to, svaki Sajam prilika je za druženje i povezivanje s ljudima koji dijele slične vrijednosti; praktičnost, održivost i kreativnost. – naglašava Mihaela Mladar, koordinatorica članstva u Suncu.

Ožujak u Suncu donosi jedinstvenu kombinaciju znanosti, kreativnog izražavanja i održivog djelovanja. Kroz igru, istraživanje i razmjenu, i djeca i odrasli mogu učiti, povezivati se te aktivno sudjelovati u očuvanju prirode.