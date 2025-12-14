Udruga Srce Split za božićne blagdane darovala osmijehe: Igrokaz "Šarenko i Tmurko" razveselio djecu u KBC-u Firule

Uoči božićnih blagdana članovi dramske skupine Udruge Srce u petak su posjetili KBC Firule, Kliniku za dječje bolesti, te razveselili djecu i djelatnike na odjelu svojim veselim igrokazom.

"Šarenko i Tmurko"

U igrokazu se pojavljuju dva robota — Šarenko sa svojim prijateljima i tužni robot Tmurko iz daleke budućnosti — koji kroz susret pronalaze sreću i pripadanje. Tužnu budućnost bez emocija i prijatelja utjelovio je robot Tmurko, kojeg glumi Dino Ćatović, a kroz vremensko putovanje stiže u sretnu sadašnjost u kojoj živi robot Šarenko, kojeg glumi Tonći Škrobica.

Šarenko ima prijatelja Marija Keru, naratora priče, i prijateljicu Gorjanu Delin. Na kraju prihvaćaju Tmurka kao svog prijatelja i daju mu ime Srce — više nema tuge. Prijateljstvo i različitosti se prihvaćaju, a upravo je to glavna poruka slikovnice koju je izdala Udruga Srce i koju glumci nastavljaju promovirati kroz simpatičan igrokaz. Kroz dramske vježbe i druženja neumorno rade, a publici prenose ono najvažnije: važno je imati prijatelja.

Slikovnice, bedževi i slatki pokloni

U blagdanskom duhu ekipa dramske družine došla je i sa slatkim poklonima koje su pripremile mame iz Udruge Srce. Djeci su podijeljene slikovnice i bedževi s likovima Šarenka i Tmurka, a pripremljeni su i materijali za bojanje. Predstava je nagrađena velikim pljeskom.

"Jedan mali dječak koji je pogledao predstavu rekao je tati da želi posjetiti Udrugu Srce. Sviđaju mu se prijatelji u udruzi koji pomažu jedni drugima, pjevaju, grle se i druže — a njegova će se želja ispuniti. Veseli glumci i pokloni oduševili su sve prisutne te ponovno pobrali veliki pljesak. U duhu prvih 30 godina djelovanja, Udruga Srce nastavlja davati drugima, podsjećati ih na vrijednosti i uveseljavati. Bedževi su dobili vidljivo mjesto na mnogima, a svi su s ponosom ponijeli dio priče prijatelja iz Udruge Srce", poručili su iz splitske udruge te su dodali:

Zahvale i priznanje Klinike

"Hvala svim malim gledateljima, njihovim roditeljima i djelatnicima koji su pratili igrokaz. Slikovnice, slatki pokloni i bedževi dijelili su se na sve strane, a naši glumci s voditeljicom Snježanom Ćatović još jednom su pokazali koliko su složna skupina koja uči, raste i promovira slikovnicu kroz svoj igrokaz. U ime predstojnika Klinike za dječje bolesti, pedijatra Joška Markića, zahvalnicu je predala pročelnica Zavoda za intenzivnu pedijatriju KBC-a Split, pedijatrica Branka Polić. Zahvale upućujemo i našoj asistentici Maji Cvitanović te volonterkama crkve sv. Filipa Nerija: Maji Buljubašić i Ivani Mitar. Počašćeni i sretni ovim susretom te, iznad svega, divnom atmosferom, nastavljamo radost koju nosimo u sebi dijeliti s drugima", zaključili su iz udruge Srce iz Splita.