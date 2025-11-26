Udruga “Srce” proslavila 30 godina djelovanja u Splitu!

U Hrvatskom narodnom kazalištu Split sinoć je svečanim programom „Iz ljubavi naših prvih 30“ obilježen veliki jubilej Udruge osoba s cerebralnom paralizom „Srce“, koja već tri desetljeća u našem gradu gradi snažnu mrežu podrške, inkluzije i osnaživanja za osobe s invaliditetom i njihove obitelji.

Svečanost je okupila članove Udruge, njihove obitelji, volontere, partnere te predstavnike Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.

Program je donio glazbene nastupe, dodjelu zahvalnica i emotivni vremeplov kroz najvažnije trenutke i iskorake Udruge u protekla tri desetljeća, ali i smjernice za razvoj budućih usluga.

Gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je u svom obraćanju:

„Udruga Srce i sve udruge koje djeluju u području socijalne politike imaju našu punu potporu. Pred nama su novi izazovi, posebno u području stambenih zajednica, a Grad će učiniti sve kako bi korisnici imali uvjete koje zaslužuju.“

Župan Blaženko Boban naglasio je dugogodišnje partnerstvo Splitsko-dalmatinske županije i Udruge, ističući da Županija ostaje njihov partner i prijatelj i u godinama koje dolaze.

Udruga „Srce“, dugogodišnja korisnica temeljne sustavne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, tijekom cijele godine nastavit će provoditi aktivnosti posvećene ovom značajnom jubileju i promociji inkluzivnog društva.