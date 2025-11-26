Udruga Pjover gostuje u programu „Drugi muzej“ u Etnografskom muzeju Split

U četvrtak, 27. studenoga u 18 sati, u Etnografskom muzeju Split održat će se predstavljanje dugogodišnjeg rada Ivana Zaninovića Grandea i Udruge Pjover, koja već gotovo dva desetljeća djeluje na očuvanju baštine otoka Hvara, osobito sela Velo Grablje.

Program se održava u sklopu ciklusa „Drugi muzej“, a posjetitelji će imati priliku pogledati i projekciju filma „Kamena čipka našeg sela“, koji dokumentira jedinstvenu suhozidnu i etnografsku baštinu Velog Grablja.

Udruga Pjover poznata je po nizu aktivnosti čiji je cilj očuvanje ruralne cjelovitosti i identiteta hvarskog zaleđa. Njihov rad uključuje:

zaštitu ruralne cjeline Velog Grablja kao kulturnog dobra

uređenje vidikovaca, puteva, povijesnih građevina i trimova

stvaranje vrijedne etnografske zbirke u staroj uljari

dokumentiranje i prezentiranje tradicijske prerade maslina i lavande

organizaciju Festivala levande, koji se održava od 2009. i nositelj je oznake Hrvatski otočni proizvod

provođenje Dana suhozida i radionica suhozidne gradnje

suradnju s obrazovnim institucijama, umjetnicima i stručnjacima

izdavanje publikacija posvećenih hvarskoj i dalmatinskoj baštini

Za svoj doprinos očuvanju znanja o suhozidnoj gradnji, Udruga Pjover nagrađena je i UNESCO-vom poveljom.

Organizatori pozivaju javnost da se pridruži događanju i upozna izniman rad entuzijasta koji s predanošću i ljubavlju čuvaju identitet i nasljeđe Velog Grablja i otoka Hvara.