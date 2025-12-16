Udruga Kolibrići oprostila se od Filipa H.

Udruga Kolibrići s velikom je tugom izvijestila javnost o smrti Filipa H., uz poruku ispunjenu suosjećanjem i boli.

„Oni koje volimo i izgubimo uvijek su povezani žicom srca u beskonačnost“, citat je Terri Guillemets kojim su se članovi Udruge oprostili od Filipa, uputivši njegovoj obitelji iskrenu sućut. „Počivao u miru Božjem“, poručili su iz Udruge.

Udruga „Kolibrići“ osnovana je 26. studenoga 2011. godine na inicijativu roditelja djece s najtežim teškoćama u razvoju, djece koja su ovisna o aparatima za održavanje života. Cilj osnivanja Udruge bio je poboljšati osnovne životne uvjete djece i njihovih obitelji te im pružiti međusobnu podršku u iznimno teškim životnim okolnostima.

Roditelji okupljeni u Udruzi dolaze iz različitih krajeva Republike Hrvatske. Zbog činjenice da su njihova djeca svakodnevno u životno ugrožavajućim situacijama, roditeljima je onemogućeno redovito međusobno druženje, zbog čega Udruga nema vlastite prostorije za sastanke članova.

Kolibrići okupljaju roditelje povezane sličnim životnim situacijama i problemima, roditelje koji se svakodnevno bore za dah svoje djece, suočeni s teškim dijagnozama i neizvjesnošću.

Trenutačno Udruga nema zaposlenih, no njihova je velika želja u budućnosti zaposliti medicinske sestre koje bi značajno doprinijele poboljšanju kvalitete života djece i cijelih obitelji.