Udruga Jedra donirala glazbenu opremu KBC-u Split u sklopu projekta O.R.P.H.E.U.S.

Udruga Jedra koja provodi projekt O.R.P.H.E.U.S. – uvođenje nefarmakološke glazbene intervencije u onkološku skrb, donirala je glazbenu opremu Klinici za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Split. Uručeno je 20 slušalica i 20 digitalnih audio playera sa posebno snimljenom glazbom namijenjenom onkološkim bolesnicima. Oprema će se koristiti u svakodnevnoj kliničkoj praksi s ciljem smanjenja stresa, anksioznosti i emocionalnog opterećenja bolesnika tijekom onkološkog liječenja.

Donaciju su preuzeli predstojnica Klinike za plućne bolesti doc. dr. sc. Suzana Mladinov, dr. Vide Popović i glavna sestra Klinike za plućne bolesti Dijana Sunara, univ. bacc. med. techn., članica Hrvatskog društva onkoloških medicinskih sestara i tehničara (HDOMST), koja je i zaslužna za dovođenje ovog hvalevrijednog projekta u splitsku bolnicu.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Projekt O.R.P.H.E.U.S. pokrenula je Udruga Jedra, uz podršku više od 40 organizacija i institucija, uključujući stručna društva, Ministarstvo zdravstva, udruge pacijenata, zdravstvene djelatnike te ugledne glazbene umjetnike i institucije, među kojima i Zagrebačku filharmoniju. Cilj projekta je integracija receptivne glazbene intervencije kao nefarmakološke potpore u rutinsku onkološku skrb.

Znanstvenu utemeljenost projekta dodatno potvrđuje činjenica da je snimljenu glazbu evaluirala dr. sc. Marija Pranjić, eminentna muzikoterapeutkinja i znanstvenica s Harvard Medical School i Boston Children’s Hospital. Njezino istraživačko područje usmjereno je na neurokognitivne i fiziološke mehanizme putem kojih glazba utječe na regulaciju emocija, stres i anksioznost, osobito kod onkoloških bolesnika.

Projekt O.R.P.H.E.U.S. razvijen je kao odgovor na sve izraženiju potrebu za cjelovitim, na pacijenta usmjerenim modelima skrbi. Brojna europska i domaća istraživanja, uključujući izvještaje Lung Cancer Europe (LuCE), ukazuju na to da emocionalni i psihološki aspekti bolesti često ostaju nedovoljno prepoznati u onkološkom liječenju, unatoč njihovom izravnom utjecaju na kvalitetu života i ishode terapije.

Udruga Jedra zahvaljuje KBC-u Split na otvorenosti za inovativne pristupe i na spremnosti da bude dio projekta koji povezuje medicinu, znanost i umjetnost u službi dobrobiti bolesnika. Donacija predstavlja još jedan konkretan korak prema humanijoj i cjelovitijoj onkološkoj skrbi.