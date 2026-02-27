Udruga Domine od 2017. na Međunarodni dan žena maršira ulicama Splita!

I ove godine obilježava se jubilarni 10. marš za prava žena koji će se dogoditi i u Splitu. Iz udruge Domine pozivaju sve žene, ali i ostale građane Splita da izađu svi i ove godine na splitske ulice te tako podrže marš.

-Na ulici ostavljamo tragove i stvaramo promjenu.

Na ulici gradimo zajedništvo.

Na ulici pokazujemo da borba traje.

Izađi i glasno reci: JA SAM DALMACIJA!!!!

Jer Dalmacija smo mi.

Dalmacija su žene u otporu - poručuju iz udruge.

Marš će se održati 8. ožujka s polaskom ispred HNK-a.