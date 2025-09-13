Udovica Charlieja Kirka održala govor: "Predsjedniče, moj suprug vas je volio"

Udovica Charlieja Kirka, Erika, održala je emotivan govor u kojem je zahvalila hitnim službama na pokušaju spašavanja života njezinog supruga, koji je poginuo u pucnjavi na sveučilišnom kampusu u Utahu. U prijenosu uživo, stojeći pokraj prazne stolice koju je njezin suprug koristio za snimanje podcasta, citirala je Bibliju i govorila o njegovoj ljubavi prema Donaldu Trumpu, JD Vanceu, Sjedinjenim Državama i njihovo dvoje djece, piše BBC.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kirk, poznati desničarski aktivist, ubijen je u srijedu tijekom javnog nastupa u Oremu, Utah. Osumnjičeni za ubojstvo, Tyler Robinson, uhićen je jučer navečer nakon što se predao policiji.

"Gospodine predsjedniče, moj suprug vas je volio"

Prijenos iz sjedišta organizacije Turning Point USA u Arizoni započeo je minutama šutnje, dok je kamera prikazivala praznu stolicu Charlieja Kirka. Njegova udovica započela je govor tihom molitvom, nakon čega je zahvalila hitnim službama, suprugovom osoblju i Bijeloj kući.

Erika Kirk: "[Our daughter said] 'Mommy, I missed you.' I said, I missed you too. She goes, 'where's daddy?' She's 3." "I said, 'Baby, daddy loves you so much. He's on a work trip with Jesus, so he can afford your blueberry budget.'" 😭💔 pic.twitter.com/ULoUc5zH3Q — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 13, 2025

"Gospodine predsjedniče, moj suprug vas je volio. I znao je da i vi volite njega", rekla je kroz suze. Zahvalila je i potpredsjedniku Vanceu i njegovoj supruzi Ushi što su pratili lijes do Arizone. "Ali najviše od svega, Charlie je volio svoju djecu. I volio je mene. Svim srcem. I pobrinuo se da to znam svaki dan."

Obraćajući se onima koje je nazvala "zločincima", Kirk je poručila: "Nemate pojma kakvu ste vatru zapalili u ovoj supruzi, vapaji ove udovice odjekivat će svijetom poput bojnog pokliča. Svi bi trebali znati ovo: Ako ste mislili da je misija mog supruga bila moćna prije, nemate pojma, nemate pojma što ste upravo oslobodili diljem ove zemlje i svijeta."

Najavila je kako će se turneja njezinog supruga po američkim sveučilištima nastaviti ove jeseni i u godinama koje dolaze, kao i njegov podcast.

Obiteljski život

Erika Kirk govorila je i o njihovom jednogodišnjem sinu i trogodišnjoj kćeri, rekavši kako ne zna objasniti iznenadnu očevu smrt. "Dušo, tata te toliko voli. Ne brini. On je na poslovnom putu s Isusom," poručila je kćeri. Erika Kirk (36) i djeca navodno su bili u publici u trenutku pucnjave.

Erika Kirk je poslovna žena i bivša Miss Arizone USA koja je upoznala svog supruga 2018. godine. Par se vjenčao manje od tri godine kasnije. Trenutno studira za doktorat iz biblijskih studija, vodi ministarski program i podcast usmjeren na biblijsko vodstvo. Također se bavi glumom i modelingom te ima vlastitu modnu liniju.