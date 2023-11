UDAJE SE ZA SVOG TRENERA Jedna od najboljih hrvatskih sportašica uskoro će stati pred oltar

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković pomalo se bliži trenutku kada će stati pred oltar i reći "da" svojem dugogodišnjem dečku i treneru Edisu Elkaseviću, piše showbuzz.

Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju s djevojačke na kojoj pozira u bijelom kombinezonu s veom na glavi.

Pratiteljima je poslala poljubac, a svi su gledali u njezine viseće naušnice slova S i E koje zapravo inicijali nje i zaručnika Edisa.

Na nogama je imala bijele platforme s biserima, a u opisu je poručila: "Napravimo to".

"Predivna al to već znaš! Samo ljubav", "Prekrasna mladenka", "Wow jako si lijepa", "Čestitke", samo su neki od komentara.

Sandra je ponovno nasamarila neke od svojih pratitelja koji su mislili kako se udala, no čini se da je ovo samo još jedna priprema u nizu jer joj na Instagramu i dalje stoji prezime Perković.

Nedavno je podijelila i fotografije u bijeloj haljini pa otkrila kako je imala djevojačku večer u Istri.

Sandra i Edis zaručili su se prošle godine na jednom putovanju.

"Mislila sam u više navrata već da će me zaručiti pa se to nije dogodilo, tako da neću reći da sam prestala vjerovati, nego sam jednostavno pustila da se to dogodi. I stvarno, bilo je u Londonu, gradu koji meni jako puno znači. Zezala sam se da sam se 2012. vratila zlatna s Olimpijade, 2017. sa Svjetskoga, a 2022. čak i dijamantna. Izabrao je najljepši grad, najbolje mjesto, najljepši način. Je li kleknuo ili nije, to neka ostane naša tajna, ali ja sam jako kritična i napravio je sve kako treba", ispričala je Perković u IN magazinu., piše showbuzz.