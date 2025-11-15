"Uči da sloboda nije darovana, nego izborena". Šestogodišnja Zlata već četvrti put sudjeluje u Karavani mira

Među sudionicima Karavane mira i ove se godine istaknula njezina najmlađa sudionica – djevojčica od samo šest godina, predškolka koja je već sada postala simbol ponosa, upornosti i ljubavi prema Domovini. Iako Zlata ima tek šest godina, ovo joj je već četvrta Karavana mira, a svoje prvo veliko putovanje od Korčule, preko Prevlake do Vukovara, prošla je sa samo dvije godine.

Kako ističu njezini roditelji, ponosna majka Marina i otac Ljubo Padovan, sudjelovanje u Karavani nije obveza, već njezina iskrena želja:



„Mi idemo autom, ona uživa. Svake godine sama kaže da želi opet. Odrasta shvaćajući što znače poštovanje, žrtva i zahvalnost.“

Dijete koje „pali svijeće umjesto da pali mobitel”

Dok mnogi njezini vršnjaci dan provode pred ekranima, ova šestogodišnjakinja dane provodi – na putu.

Deset dana putovanja, paljenja svijeća, obilaska mjesta najveće hrvatske boli i ponosa. Roditelji naglašavaju da je odgajana u sreći, toplini i miru, ali i u dubokom poštovanju prema onima koji su dali život za slobodu Hrvatske.

„Učimo je da hoda putevima gdje su naša braća pala. Uči da sloboda nije darovana, nego izborena,“ kažu roditelji.

Sportašica, mazoretkinja i mala ambasadorica vrijednosti

Iako je najmlađa u karavani, njezini uspjesi već sada nadmašuju godine. Aktivna je sportašica i članica mažoretkinja, a iza sebe ima čak sedam zlatnih medalja u plesu. Mediji su je već upoznali – od prvih karavana, do fotografija sa ministrima, gdje je svojim stavom i osmijehom osvajala simpatije.

Osim toga, tečno govori engleski jezik, jednako prirodno kao i hrvatski, što dodatno svjedoči o okruženju u kojem odrasta – punom poticaja, aktivnosti i ljubavi.

Od Prevlake do Vukovara. Od Škabrnje i Vele Luke

Ovogodišnja ruta vodi je od juga do istoka Hrvatske, preko mjesta najvećih stradanja i herojstva.

Još jednom, kao i prethodnih godina, bit će dio kolone koja paljenjem svijeća, molitvom i tišinom odaje počast svim poginulim braniteljima.

Roditelji ističu samo jedno:

„Ponosni smo što naša kći odrasta u miru, ali razumije cijenu tog mira.“