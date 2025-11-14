Učeniku koji je u Zagrebu napao ekipu N1 istražni zatvor. "Mogao bi ponovno napasti"

U istražnom zatvoru završio je 18-godišnji učenik iz Splita koji je prije dva dana napao novinarsku ekipu N1. Sud je donio odluku da ga se pritvori kako ne bi ponovio kazneno djelo. Naime, mladić je, kao što je poznato, ranije prijavljivan, a ima i optužnicu za nasilničko ponašanje prema jednom dječaku.

U Zagreb je došao s ostalim učenicima svoje škole. Sumnjiči ga se za dva kaznena djela prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa iz članka 315.b Kaznenog zakona, jedno počinjeno na štetu 31-godišnjeg novinara, a drugo na štetu 51-godišnjeg snimatelja, piše Index.

Napad na novinare i uhićenje

Policija je jučer objavila da je mladić oko 13.55 sati prišao novinarskoj ekipi, počeo im prijetiti da će primijeniti silu, verbalno ih napao te rukom udario u objektiv kamere. Nakon toga se udaljio, no policajci su ga ubrzo pronašli i uhitili na Trgu kralja Tomislava.

Nasilno ponašanje nastavilo se i u policijskoj postaji, gdje je vrijeđao i omalovažavao policajce. Alkotest je pokazao da je imao koncentraciju od 1,62 promila alkohola u organizmu, zbog čega je protiv njega podnesen i optužni prijedlog prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Snimatelj je u napadu lakše ozlijeđen, a liječničku pomoć dobio je u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba. Neslužbeno doznaje Index da se mladić ranije bavio sportom. U jednom zagrebačkom klubu je igrao nogomet, ali se kasnije okrenuo alkoholu i drogi. Na Trgu bana Jelačića bio je u društvu sa splitskim učenicima koje su kasnije napali maloljetnici iz Zagreba.

Božinović: Splitska policija ga je već pet puta prijavljivala, sad se našao u Zagrebu

Ministar Davor Božinović otkrio je jučer još detalja, pa je tako rekao da je 18-godišnjaka splitska policija već pet puta prijavljivala.

"Imamo činjenicu da je osoba koja je to napravila dosad bila pet puta privođena. Pet puta uhićivana, pet puta prijavljivana i nakon svega toga se našla u Zagrebu pod utjecajem alkohola i udarila snimatelja. U tom slučaju, kao i u puno drugih, policija, u ovom slučaju splitska, je nekoliko puta osobu prijavljivala. I on dalje šeta bez da je pretrpio bilo kakvu ozbiljniju sankciju. Pogotovo kad govorimo o ponavljanju djela. Što se njega tiče, mi ćemo ga opet prijaviti. Ovo djelo spada u domenu kaznenih", rekao je ministar.

"Policija je tu, čini mi se, vrlo brzo došla do te osobe, odradila svoj posao, privela ga i sad je opet cijela stvar na našem pravosudnom sustavu. Nadam se da će dobiti primjerenu kaznu. Znam da se nasilno ponašao i u zgradi policije, što će biti posebno sankcionirano", dodao je.