Učenik u školu donio oružje, pozvao na ‘school shooting’: Roditelji organiziraju prosvjed

Već se pisali o tome da je jedan učenik Gospodarske škole Buje zaradio prijavu policiji i suspenziju s nastave jer je u školu donio predmet nalik pištolju. Ravnatelj Saša Stiković prošlog je tjedna za Istarski.hr rekao da se ne radi ni o vatrenom ni o hladnom oružju, već da je riječ o ‘igračkici’ za koju nisu bili sigurni što je, pa su prijavili policiji. Policija je za isti mediji potvrdila da su 18. veljače zaprimili prijavu da je ‘u jednu srednju školu u Istri učenik doista donio pištolj, i to zračni’.

Prosvjed ispred škole

Stoga udruga roditelji za djecu u suradnji s roditeljima učenika organizira prosvjed ispred škole, i to u utorak u 17 sati.

– Dana 18. veljače u srednjoj školi Buje je došlo domincidenta u kojem je maloljetnik u školu donio oružje (zračni pištolj) s navodnim popisom za odstrel. Predmet mu je oduzet te predan roditeljima i policija nije obaviještena tek do idućeg dana kada je ravnatelj pod pritiscima roditelja odlučio prijaviti slučaj policiji i tek dan poslije suspendirati učenika. Nakon toga učenik je snimio video u kojem poziva u Buje na school shooting te je na društvenim mrežama mjesecima prije objavljivao sadržaje te tematike. Udruga roditelji za djecu je u suradnji s roditeljima srednje škole organizirala mirno okupljanje ispred srednje škole u utorak u 17 sati te zahtijevaju konkretne momentalne mjere da se zaštite njihova djeca. Ovo nije prvi takav incident u toj školi takve prirode, poručili su iz udruge Roditelji za djecu.

Srednja.hr kontaktirala je ravnatelja koji je, kaže, čuo za okupljanje, ali ne zna ništa o njemu te nema drugih komentara. Dodaje da je policija o slučaju bila obaviještena odmah.

– Sve je rečeno, sve informacije ima Policijska postaja, oni vode slučaj sada. Nastava se održala normalno, učenici su došli na nastavu. Videozapise u kojima se spominje ‘school shooting’ proslijedili smo policiji. Oni to istražuju. Čim smo saznali za taj video odmah smo javili policiji. Učenik je suspendiran cijeli tjedan od petka, čim smo saznali je suspendiran, poručio je Stiković.