Učenik brutalno pretučen u parku. Operiran je

Maloljetnik je kazneno prijavljen zbog sumnje u nasilničko ponašanje i nanošenje teške tjelesne ozljede drugom maloljetniku u napadu koji se dogodio 8. listopada u blizini jedne škole na području Novog Zagreba, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Istraga potvrdila nasilje

Policijski službenici proveli su cjelovito kriminalističko istraživanje kojim je potvrđena sumnja da je u sukobu dvojice maloljetnika jedan od njih doveo vršnjaka u ponižavajući položaj i teško ga ozlijedio. Time su ostvarena obilježja kaznenog djela nasilničkog ponašanja, kao i kaznenog djela teške tjelesne ozljede.

Ozlijeđenom maloljetniku liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je naknadno utvrđeno da se radi o teškim tjelesnim ozljedama.

Osumnjičeni maloljetnik predan nadležnim službama

Nakon provedenog istraživanja, osumnjičeni maloljetnik predan je pritvorskom nadzorniku. Policija je dostavila posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetniku za mladež u Zagrebu, a o svemu je obaviješten i nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji će poduzeti mjere iz obiteljsko-pravne zaštite djeteta.

Policija poziva roditelje da se s punim povjerenjem obrate ako sumnjaju u bilo kakav oblik protupravnog ponašanja na štetu djece, kako bi policijski službenici mogli žurno poduzeti potrebne mjere i radnje.

"Posljednje čega se sjeća je jak udarac u trbuh. Ima četiri izbijena zuba, slomljen nos i vilicu"

Podsjetimo, zagrebačkoj strukovnoj školi obilježavanje Dana kruha pretvorilo se u brutalni napad na učenika koji je pokušao zaštititi kolegice od vrijeđanja. Tijekom odmora jedan je učenik djevojkama koje su prodavale palačinke doviknuo uvredu, a kada ga je drugi učenik upozorio i gurnuo o zid, sve je eskaliralo. Po završetku nastave napadač je s bratom dočekao mladića i brutalno ga pretukao u obližnjem parku, dok su drugi učenici promatrali bez reakcije.

"Dečko iz škole ga je odmah udario u glavu. Pao je na tlo i tamo mu je nastavio drobiti lice. Toliko ga je snažno udarao da je ostao bez četiri zuba i sa slomljenim nosom i vilicom. Posljednje čega se sjeća je jak udarac u trbuh od kojega i danas ima modricu", rekla je majka napadnutog učenika za Jutarnji.

Napadnuti učenik završio je bez svijesti, s četiri izbijena zuba, slomljenim nosom i vilicom, te brojnim modricama. Njegov prijatelj ga je uspio odvesti do trgovačkog centra i pomoći mu da obriše krv prije dolaska majke. Na hitnoj ga je, na njezin užas, dočekao i sam napadač - ondje zbog ozljede noge koju je zadobio udarajući njezina sina.

Majka: Nasilnikova obitelj se nije ispričala. Sin je operiran, danima nije mogao normalno jesti

Majka je kazala da je napadač priznao kako je sina pretukao “da on sam ne bi dobio batine” i da mu je to bio “dobar trening” jer se priprema za profesionalnu borbu. Nasilnikova obitelj nije se ispričala, a škola je majci ponudila mirenje, što je ona odbila.

Mladić je morao na operaciju i danima nije mogao normalno jesti te se hranio na slamčicu. Od napada nije više pohađao nastavu, a obitelj se obratila Savjetovalištu Luka Ritz zbog psihološke pomoći. Policija je potvrdila da je i napadač podnio prijavu protiv napadnutog učenika, ali motiv za to nije poznat, piše Index.