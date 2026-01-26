Učenici Prirodoslovne škole Split postali edukatori: Kroz FishNoWaste projekt pokazali kako mladi mijenjaju zajednicu

"Najveća generacija u povijesti stupa na scenu kako bi oblikovala zeleniju i održiviju budućnost", poručuju Ujedinjeni narodi, podsjećajući da je danas gotovo polovica svjetske populacije mlađa od 30 godina. Ta se poruka krajem 2025. godine vrlo konkretno preslikala i u Split, gdje su učenici Prirodoslovne škole Split kroz međunarodni projekt FishNoWaste pokazali kako znanje i angažman mladih mogu imati stvaran učinak u zajednici.

Riječ je o projektu FishNoWaste – Smanjenje i upravljanje otpadom u ribarskim lukama Jadranskog mora s ciljem promicanja održivog ribarstva, koji udruga Sunce provodi s partnerima iz Hrvatske i Italije. U okviru projekta proveden je ciklus edukativnih radionica i terenskih aktivnosti s učenicima Prirodoslovne škole Split, a učenici su – pod mentorstvom profesorica Matilde Jelaske i Andrijane Poljak – osmislili i realizirali vlastite mini projekte.

Učenici izašli iz uloge slušatelja i preuzeli ulogu edukatora

Jedan od mini projekata provela je skupina učenika 4.e razreda, koja je samostalno pripremila i održala edukativno predavanje za učenike Osnovne škole Strožanac, 2. prosinca 2025. godine. U pratnji profesorica, srednjoškolci su preuzeli ulogu predavača i sadržaj prilagodili mlađem uzrastu.

"Učenici su kroz ovaj projekt dobili priliku izaći iz klasične uloge slušatelja i postati edukatori. To je za njih izuzetno važno iskustvo jer razvijaju samopouzdanje, komunikacijske vještine i osjećaj odgovornosti prema zajednici", istaknula je profesorica Matilda Jelaska.

Predavanje je bilo podijeljeno u dva dijela. U teorijskom dijelu učenici su osnovnoškolcima objasnili što je otpad, koje vrste otpada postoje te koje su posljedice onečišćenja voda. Naglasak je stavljen i na svakodnevne navike koje svatko može primijeniti: pravilno odvajanje otpada, recikliranje, smanjenje plastike za jednokratnu upotrebu te odgovorno korištenje vode. Predstavljene su i aktivnosti u kojima učenici, već unutar škole, mogu konkretno doprinijeti očuvanju okoliša.

"Važno nam je bilo pokazati da zaštita okoliša nije nešto apstraktno ili nedostižno. Male promjene u svakodnevnom ponašanju mogu imati veliki učinak, osobito kada se znanje prenosi s vršnjaka na vršnjake", poručila je profesorica Andrijana Poljak.

Kreativna radionica i izložba radova: "Zemlja za 50 godina"

Praktični dio edukacije uključio je radionice u kojima su učenici bili podijeljeni u četiri grupe. Dvije grupe izrađivale su uporabne i umjetničke predmete od otpada prikupljenog na obližnjim plažama, dok su preostale dvije kroz likovne radove prikazale svoju viziju Zemlje za 50 godina.

Radionice su zaključene izložbom učeničkih radova koja je, uz izraženu kreativnost, pokazala i zavidno razumijevanje problematike otpada te zagađenja okoliša.

Terenska nastava na Jadru: fokus na pitku vodu i mekousnu pastrvu

Drugi mini projekt osmislila je skupina učenika 3. i 4. razreda smjera ekološki tehničar, koja je organizirala terenski edukativni posjet izletištu Jadro za svoje kolege, 17. prosinca 2025. godine. Učenici su sudjelovali u planiranju posjeta, odabiru tema i osmišljavanju edukativnih aktivnosti.

"Cilj učeničkog projekta bio je upoznati mlade s važnošću rijeke Jadro kao izvorom pitke vode, njezinom ulogom u prirodnom ekosustavu te s potrebom očuvanja mekousne pastrve, endemske i ugrožene vrste", rekla je prof. Jelaska.

Tijekom obilaska učenici su saznali više o zaštiti vodnih resursa, utjecaju onečišćenja na osjetljive slatkovodne ekosustave te o važnosti odgovornog upravljanja prirodnom baštinom. Posebno su istaknuti izazovi s kojima se suočava rijeka Jadro, ali i mjere koje se provode kako bi se očuvala njezina kakvoća.

Edukativni program zaključen je interaktivnom radionicom "Potraga za blagom", koja je kroz igru povezala učenje, timski rad i boravak u prirodi, omogućivši učenicima da na dinamičan način ponove i učvrste stečeno znanje.

Mladi kao nositelji promjena

Provedeni mini projekti pokazuju kako FishNoWaste ne doprinosi samo razvoju održivih rješenja za gospodarenje otpadom u ribarskim lukama Jadrana, nego i aktivno osnažuje mlade da postanu kreatori, organizatori i nositelji promjena u svojoj zajednici.

Upravo takav pristup – u kojem učenici ne sudjeluju pasivno, nego samostalno osmišljavaju i provode aktivnosti – gradi temelje za dugoročnu zaštitu mora, rijeka i okoliša u cjelini. Poruka je jasna: budućnost jest u rukama mladih, a učenici iz Splita već danas pokazuju da su spremni preuzeti odgovornost.