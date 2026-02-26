Učenici OŠ Meje posjetili Zvjezdano selo Mosor i promatrali Mjesec i Jupiter

Devet učenika petih i šestih razreda Osnovne škole Meje 26. veljače posjetilo je Zvjezdano selo Mosor u sklopu STEAM projekta.

U pratnji su bile profesorica geografije Ivana Vučemilović-Grgić, profesorica informatike Marijana Polić-Kuko i profesorica likovne kulture Ivana Antunović.

Za učenike je održano predavanje pod nazivom „Mala tijela Sunčeva sustava“, koje je vodio Duje Barić, član udruge Zvjezdano selo Mosor. Nakon predavanja organizirano je promatranje noćnog neba teleskopom s terase zvjezdarnice. Učenici su tom prilikom imali priliku promatrati Mjesec te Jupiter i njegove mjesece.

Prije početka programa učenike i nastavnice s djelovanjem i aktivnostima udruge upoznao je tajnik Zvjezdanog sela Mosor Tomislav Nikolić.

Posjet je učenicima omogućio neposredno iskustvo astronomskih promatranja te dodatno potaknuo interes za znanost i istraživanje svemira.