Učenici OŠ Bol na radionici 3D modeliranja u organizaciji ZTK grada Splita

U organizaciji Zajednice tehničke kulture grada Splita, u prostoru Gradske knjižnice Marka Marulića – Brodarica održana je kreativna radionica modeliranja 3D olovkama, kojoj je prisustvovao 21 učenik 4. c razreda Osnovne škole Bol.

Učenici su kroz praktičan rad imali priliku upoznati se s 3D olovkama i izraditi vlastite trodimenzionalne modele. Uz izradu 3D leptira i medalja prema 2D predlošcima, nastali su i maštoviti modeli cvijeća i aviona. Djeca su s velikim oduševljenjem kombinirala boje, spajala elemente i razvijala svoje ideje u stvarne 3D oblike – koje su na kraju ponijeli kući.

Učenike je na početku pozdravio tajnik ZTK grada Splita Tomislav Nikolić, a radionicu je vodila stručna suradnica Valentina Čokić. U radionici su sudjelovale i učiteljica Jasenka Barišić, školska knjižničarka Ana Bučević Romić te knjižničarka GKMM-a Ingrid Srdanović.

Ovakve interaktivne radionice imaju snažan pedagoški učinak – potiču razvoj motoričkih vještina, kreativnosti i tehničkog razmišljanja te djeci približavaju nove tehnologije na zabavan i edukativan način.

Radionica je nastavak dugogodišnje uspješne suradnje između ZTK grada Splita, Osnovne škole Bol i GKMM-a, s ciljem promicanja tehničke kulture među mladima i jačanja povezanosti škole i lokalne zajednice.