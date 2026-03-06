Učenici Ekonomske i upravne škole u Splitu pokazali veliko srce: Prikupljeno 35 doza krvi, čak 28 učenika darovalo prvi put

Na prvoj akciji darivanja krvi održanoj u Ekonomskoj i upravnoj školi u Splitu prikupljeno je 35 doza krvi, a posebno ohrabruje činjenica da je čak 28 učenika krv darovalo po prvi put.

Akciju je organizirao Crveni križ Split u suradnji sa školom, a velik odaziv mladih darivatelja još jednom je pokazao koliko je solidarnost snažna među mladima.

Iz Crvenog križa Split poručuju da ih posebno raduje interes učenika koji su se prvi put odlučili na ovaj humani čin.

„Na prvoj akciji darivanja krvi održanoj u Ekonomskoj i upravnoj školi u Splitu prikupljeno je odličnih 35 doza, a posebno smo ponosni što je čak 28 učenika po prvi put dalo krv. Radujemo se budućim akcijama darivanja krvi.“

Osam terenskih akcija u ovom mjesecu

Iz Crvenog križa najavljuju da će tijekom ovog mjeseca biti organizirano još osam terenskih akcija darivanja krvi.

Građani krv mogu darivati i svakodnevno na Zavodu za transfuzijsku medicinu pri KBC-u Split prema sljedećem rasporedu:

ponedjeljkom, utorkom i petkom od 7:30 do 15 sati

srijedom i četvrtkom od 7:30 do 19 sati

Za dodatne informacije građani se mogu javiti na broj 021/556-191.

Iz Crvenog križa podsjećaju na važnost darivanja krvi.

„Krv je nezamjenjiv lijek. Jedini izvor tog lijeka je čovjek – darivatelj krvi.“