Učenici dijelili lažne eksplicitne fotografije djevojčica

Eksplicitne fotografije 13-godišnje djevojčice i njezinih prijateljica, kreirane umjetnom inteligencijom, kružile su društvenim mrežama i postale glavna tema razgovora u srednjoj školi u Louisiani. Institucije su ignorirale njezine prijave i na kraju je jedina osoba koja je bila izbačena iz škole upravo 13-godišnjakinja.

Djevojke su molile za pomoć, prvo školskog savjetnika, a zatim zamjenika šerifa dodijeljenog njihovoj školi. Istragom je utvrđeno da su se dijelile fotografije osam učenica osnovne škole i dvije odrasle osobe - sve generirane umjetnom inteligencijom. No, podijeljene su na Snapchatu, aplikaciji koja briše poruke nekoliko sekundi nakon što ih se pogleda, pa ih odrasli nisu mogli pronaći. Ravnatelj je sumnjao da uopće postoje.

Na kraju školskog dana, nakon što škola nije reagirala, iako su djevojčice prijavile dječake za koje sumnjaju da su ih širili, 13-godišnjakinja je ušla u školski autobus i zatekla kolegu iz razreda koji je pokazivao fotografije prijatelju. Video koji je kasnije škola dobila jasno je pokazao da su najmanje šestorica dječaka dijelila fotografije, piše AP.

Dvojicu dječaka optužili su po 10 točaka

"Cijeli dan sam bila izložena zlostavljanju i ismijavanju zbog svog tijela. Tada sam se naljutila", prisjetila se na saslušanju o disciplinskoj kazni. Udarila je dječaka više puta, a priključilo joj se još nekoliko učenika. I snimka tučnjave objavljena je na društvenim mrežama.

Izbačena je iz škole na više od 10 tjedana i poslana u drugu. Rekla je da dječak na kojeg su ona i prijateljice sumnjale da je autor AI fotografija, nije izbačen iz škole. Njezini odvjetnici tvrde da je u potpunosti izbjegao školsku disciplinu.

Kad je šerifov odjel istražio slučaj, tri tjedna nakon tučnjave, poduzeli su suprotne mjere. Dvojicu dječaka optužili su po 10 točaka, za nezakonito širenje slika stvorenih umjetnom inteligencijom, prema novom zakonu Louisiane.

Djevojčica je u "zamjenskoj" školi pokazivala znakove anksioznosti i depresije, pa je predloženo još jedno razdoblje, ali je na ponovnom saslušanju školski odbor ipak odobrio njezin povratak u prvu školu, iako su joj zabranjene sve izvannastavne aktivnosti. Epizoda u Louisiani ističe noćnu moru koju predstavljaju AI fotografije, kao i nesposobnost sustava, istaknuli su stručnjaci koji su naglasili važnost reakcije i prilagođavanja zakona i propisa novim okolnostima - odnosno ovakvom tipu zlostavljanja i kreiranja i dijeljenja fotografija, koji je sve češći u SAD-u.