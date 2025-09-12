Ubojica sve priznao ocu, on ga odveo svećeniku. Ovaj zvao FBI

Nakon što je Tyler Robinson priveden zbog atentata na Charlieja Kirka, pojavljuju se novi detalji o događajima koji su prethodili njegovom uhićenju.
Kao što smo već izvijestili, Robinsonov otac prepoznao je svog sina kada je FBI u četvrtak objavio fotografije osumnjičenika.
Prema navodima CBS Newsa, izvori tvrde da je Robinson priznao svom ocu da je on osoba s fotografija. Robinsonov otac rekao je sinu da bi se trebao predati. No Robinson je odgovorio da bi radije oduzeo vlastiti život.
Otac je potom nazvao mladog pastora koji je blizak s Tylerom Robinsonom i njegovom obitelji. Pastor i Tylerov otac pokušali su ga smiriti.
Pastor je nazvao američke maršale. Maršali su zatim zadržali Robinsona i osigurali ga dok nije došao FBI i preuzeo 22-godišnjaka u pritvor.
Tylera Robinsona terete za tri kaznena djela, jedno je teško ubojstvo
Robinsona se, kako javlja CBS, planira optužiti za sljedeće:
- Teško ubojstvo
- Ometanje pravde - kazneno djelo prvog stupnja/kapitalnog značaja
- Kazneno djelo ispaljenja vatrenog oružja - uzrokovanje teške tjelesne ozljede
Kako je već ranije objavljeno, Ured državnog odvjetnika okruga Utah planira službeno podići optužnicu u utorak.