Ubojica sve priznao ocu, on ga odveo svećeniku. Ovaj zvao FBI

Nakon što je Tyler Robinson priveden zbog atentata na Charlieja Kirka, pojavljuju se novi detalji o događajima koji su prethodili njegovom uhićenju.

Kao što smo već izvijestili, Robinsonov otac prepoznao je svog sina kada je FBI u četvrtak objavio fotografije osumnjičenika.

Prema navodima CBS Newsa, izvori tvrde da je Robinson priznao svom ocu da je on osoba s fotografija. Robinsonov otac rekao je sinu da bi se trebao predati. No Robinson je odgovorio da bi radije oduzeo vlastiti život.

Otac je potom nazvao mladog pastora koji je blizak s Tylerom Robinsonom i njegovom obitelji. Pastor i Tylerov otac pokušali su ga smiriti.

Pastor je nazvao američke maršale. Maršali su zatim zadržali Robinsona i osigurali ga dok nije došao FBI i preuzeo 22-godišnjaka u pritvor.

Tylera Robinsona terete za tri kaznena djela, jedno je teško ubojstvo

Robinsona se, kako javlja CBS, planira optužiti za sljedeće:

Teško ubojstvo

Ometanje pravde - kazneno djelo prvog stupnja/kapitalnog značaja

Kazneno djelo ispaljenja vatrenog oružja - uzrokovanje teške tjelesne ozljede

Kako je već ranije objavljeno, Ured državnog odvjetnika okruga Utah planira službeno podići optužnicu u utorak.