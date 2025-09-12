Close Menu

Ubojica sve priznao ocu, on ga odveo svećeniku. Ovaj zvao FBI

Tražit će se smrtna kazna streljanjem

Nakon što je Tyler Robinson priveden zbog atentata na Charlieja Kirka, pojavljuju se novi detalji o događajima koji su prethodili njegovom uhićenju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kao što smo već izvijestili, Robinsonov otac prepoznao je svog sina kada je FBI u četvrtak objavio fotografije osumnjičenika.

Prema navodima CBS Newsa, izvori tvrde da je Robinson priznao svom ocu da je on osoba s fotografija. Robinsonov otac rekao je sinu da bi se trebao predati. No Robinson je odgovorio da bi radije oduzeo vlastiti život.

Otac je potom nazvao mladog pastora koji je blizak s Tylerom Robinsonom i njegovom obitelji. Pastor i Tylerov otac pokušali su ga smiriti.

Pastor je nazvao američke maršale. Maršali su zatim zadržali Robinsona i osigurali ga dok nije došao FBI i preuzeo 22-godišnjaka u pritvor.

Tylera Robinsona terete za tri kaznena djela, jedno je teško ubojstvo

Robinsona se, kako javlja CBS, planira optužiti za sljedeće:

  • Teško ubojstvo
  • Ometanje pravde - kazneno djelo prvog stupnja/kapitalnog značaja
  • Kazneno djelo ispaljenja vatrenog oružja - uzrokovanje teške tjelesne ozljede

Kako je već ranije objavljeno, Ured državnog odvjetnika okruga Utah planira službeno podići optužnicu u utorak.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
1
Sad
0
Mad
1