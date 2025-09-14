Ubojica Kirka je tijekom bijega slao poruke prijateljima: "Zapravo sam ja Charlie Kirk, htio sam izaći iz politike pa sam lažirao smrt"

Atentator na Charlieja Kirka, 22-godišnji Tyler Robinson, prije uhićenja je slao prijateljima poruke koje pokazuju da pozorno prati vijesti o ubojstvu.

Samo dan nakon što je Kirk ubijen, netko iz Robinsonove grupe na Discordu poslao je poruku u kojoj ga pita gdje je, uz emoji lubanje, kao i istovremeno tagiranje Robinsonovog Discord korisničkog imena i slike FBI-evih snimki osobe od interesa.

Snimke prikazuju mršavog mladića u kapi i sunčanim naočalama na stepeništu kampusa Sveučilišta Utah Valley. Poruka aludira da Robinson izgleda identično kao traženi muškarac, prenosi N1.

Poruke ne otkrivaju motive

Robinson je odgovorio u manje od minute, tvrdeći da ga netko tko mu sliči želi uvući u nevolje. U nekoj od poruka, jedan sudionik je napisao "Tyler je ubio Charlieja!!!!",očito kao šalu.

Poruke su poslane u četvrtak poslijepodne, oko 13 sati po lokalnom vremenu. Uhićen je tek kasnije te večeri, gotovo 34 sata nakon pucnjave. Osumnjičen je da je ubio Charlieja Kirka, konzervativnog aktivista čije je ubojstvo uzrokovalo snažne političke reakcije u SAD-u.

Razgovore je New York Times dobio od nekoga tko je s Robinsonom išao u srednju školu i ostao u kontaktu preko grupnog Discord chata od oko 20 ljudi iako ga nije vidio godinama. Tražio je da ostane anoniman zbog bojazni od neželjenih posljedica poznanstva s osumnjičenim.

Također, NYT je potvrdio da je osoba koja je podijelila screenshotove razgovora bio bivši školskog kolega Robinsona te je pronašao dokaze da ga poznaje. Discord nije službeno potvrdio Robinsonovo korisničko ime, ali ono se poklapa s drugim profilima koje je koristio.

Očekuje se da će tužitelji uskoro podići službenu optužnicu. Poruke ne otkrivaju jasan motiv pucnjave, iako postoji žustra javna rasprava o tome kojoj je političkoj opciji Robinson pripadao.

Ljudi koji ga poznaju godinama kažu da je bio inteligentan, zainteresiran za vijesti te da je većinu vremena provodio online ili igrajući video igre. Registriran je za glasanje, no nema podataka da je ikada glasao, niti da je član neke stranke. Oba roditelja su registrirani republikanci.

Nakon ubojstva, u Discord chatu su se šale nastavile, jedan sudionik je predložio da ga prijave da uzmu FBI-evu nagradu od 100.000 dolara, na što je Robinson odgovorio "Samo ako i ja dobijem dio."

Drugi komentar je bio "Što god radiš, nemoj ići u McDonald’s u skorije vrijeme.", aludirajući na slučaj s Luigijem Mangioneom. Robinson je odgovorio šalom o manifestu i oružju koje posjeduje kod kuće.

Kad je netko komentirao da će ubojstvo Charlieja Kirka natjerati američkog predsjednika Donalda Trumpa da pošalje Nacionalnu gardu u Utah, Robinson se našalio.

"U crvenoj (republikanska, nap.a.) državi??? Ma ne, OČITO je napadač bio iz Kalifornije."

Mediji su izvještavali da je metak pronađen kraj puške bio ugraviran porukama o transrodnoj ideologiji, no kasnije se pokazalo da su na metku bile fraze "Hej fašistu! Uhvati!", stihovi iz talijanske antifašističke pjesme "Bella, ciao" te referenca na seksualni internet meme.

I pak, prije nego što su javno potvrđeni svi detalji, Robinson je slao poruke koje ukazuju da prati razvoj slučaja. Napisao je da je čuo da su na mecima "neke stvari vezane uz transrodnost", ali da nisu objavljene slike ni konkretni citati.

"Ne mogu razaznati je li ovo stvarno"

Par minuta kasnije opet se našalio.

"Zapravo sam ja Charlie Kirk, htio sam izaći iz politike pa sam lažirao smrt, sad mogu živjeti život iz snova u Kansasu."

U njegovom Discord profilu pojavljuje se avatar iz Garfielda, s likom Jona Arbucklea koji izgleda zbunjeno.

Prema policiji, Robinson je došao na kampus prije događaja na kojem je Kirk govorio, popeo se na krov zgrade udaljene oko 120 metara od mjesta događaja, ispalio metak i pogodio Kirka, a potom pobjegao.

Navodno je priznao ili dao do znanja da je počinio zločin te su ga otac i obiteljski prijatelj, pastor, nagovorili da se preda. Uhićen je kasnije tog četvrtka navečer.

Članovi Discord chata su nakon uhićenja pisali da nisu mogli vjerovati da je Robinson optužen.

"Naš guverner mu želi dati smrtnu kaznu, čovječe", komentirao je jedan od njih, dok je drugi napisao:

"Ne mogu razaznati je li ovo stvarno."