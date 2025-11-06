Ubojica Jean-Michela Nicoliera bi napokon mogao biti uhvaćen? "Očekujemo međunarodnu tjeralicu"

"U nedjelju su došli francuski predstavnici vlasti. Došli su s izdanim europskim istražnim nalogom i sve što su tražili sve im je udovoljeno", rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Za istinom traga i Arnaud Bilen, francuz hrvatskih korijena. Za Dnevnik Nove TV rekao je da blisko surađuje s belgijskim odvjetnikom kojeg je angažirala obitelj.

"Upućeni zahtjevi Srbiji"

"Sutkinja koja vodi postupak u Francuskoj je jako kvalitetna, jako motivirana, jako poduzetna, jako je dobro razumjela spis i ja mislim da je postupak pri kraju i da možemo uskoro očekivati međunarodnu tjeralicu protiv osumnjičenika", izjavio je.

Svi prikupljeni dokazi, kazao je francuski veleposlanik Fabien Fieschi, postaju dio sudskog spisa u Francuskoj.

"Mogu vam reći da je sutkinja već uputila nekoliko zahtjeva za suradnju vlastima u Srbiji. Ne mogu reći koji će biti idući korak. Ona je neovisna i sama će odlučiti", objasnio je.

Postoji način, kaže Bilen, i da se ispita svjedok u Norveškoj koji ima saznanja što je bilo tog kobnog dana.

"Postoje pravni mehanizmi i međunarodni sporazum između EU i Norveške o predaji. Mislim da se taj čovjek može vrlo lako locirati jer on ima norveško državljanstvo", kazao je.

"Mora se uplesti politika"

Zapovjednik obrane Vukovara Branko Borković nije zadovoljan dinamikom kojom su radili prošli državni odvjetnici.

"Nisu pokretali nikakve kaznene prijave i dogodi se da je ubojica slobodan, a drugi predmeti nisu do kraja otvoreni", napomenuo je.

Ipak, Hrvatska nastavlja pomagati u istrazi.

"Siguran sam da ovdje hodaju ljudi koji znaju puno o tome", poručio je Turudić.

Sve bi to dobro došlo za istragu.

"Rekao bih da je možda Francuska malo veći centar moći pa tu se mora uplesti politika i napraviti pritisak na Srbiju da poštuje svoje obveze i surađuje", smatra Bilen.

Sve je sada u rukama francuskog pravosuđa.