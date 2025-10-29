Ubojica je Jean-Michelu nakon ubojstva uzeo 20 franaka: "Dahtao je kao pašče, hvalio se ubojstvom"

Jean-Michel Nicolier, hrvatski branitelj kojem je pronađeno tijelo nakon 34 godine, rođen je 1. srpnja 1966. godine u francuskom gradu Vesoulu. Početkom Domovinskog rata, u srpnju 1991. godine, mladić se, usprkos majčinom preklinjanju, uputio u Zagreb, pa se priključio Hrvatskim obrambenim snagama na ratištu kod Karlovca.

"Želim pomoći tim ljudima, oni me trebaju. Ja moram ići, ali vratit ću se. Ti znaš da sam ja divlja trava koja nikada ne nestaje", rekao je Nicolier prije odlaska na ratni put koji ga je u rujnu 1991. zajedno s posljednjim dragovoljcima HOS-a doveo do Vukovara.

Ubojica nakon ubojstva uzeo 20 franaka

Francuz, kako su ga zvali suborci, na vukovarskom je Sajmištu ranjen 9. studenoga, a devet dana kasnije je iz bolnice odveden na Ovčaru u hangar sa zarobljenicima, gdje su ga, prema iskazu svjedoka, četnici prvo "samljeli batinama", a onda je brutalno ubijen, metkom u potiljak.

Prema dostupnim informacijama, Jean-Michela Nicoliera prije 34 godine ubio je Spasoje Petković zvani Štuka. Nakon mučkog ubojstva Nicolieru je iz džepa uzeo 20 franaka, piše Index.

"Dahtao je kao pašče i govorio mi kako ih je ubio, sam se hvalio"

Istražitelji su na temelju iskaza svjedoka rekonstruirali kako je Jean-Michel proveo posljednjih nekoliko sati života. Dragutin Berghofer, koji je preživio Ovčaru, kaže da je na Francuza prvi nasrnuo Kemal Đođić Kemo.

"Čim je ušao, pitao je gdje je Francuz. Jean je odmah istupio. 'Dođi, majku ti ustašku, Kemo će ti pokazati', rekao mu je i onda ga tukao palicom, a mi smo svi morali gledati kako mladi Jean vrišti i plače od bolova. Svi smo plakali, pa i ja", ispričao je Berghofer.

Spasoje Petković Štuka je teško pretučenog Jean-Michela upucao u zatiljak iz pištolja te mu iz džepa uzeo novac, o čemu su svjedočili Miroslav Đanković i Nada Kalaba, osuđeni za zločine na Ovčari.

"Izveo je petoricu. Kad se vraćao, dahtao je kao pašče i govorio mi kako ih je ubio. Nisam čuo pucnjeve, ali mi se on sam hvalio. Jedan od ubijenih bio je i neki Francuz. Kasnije mi je Štuka rekao da je Nadi Kalabi poklonio 20 franaka s posvetom", rekao je Đanković, a priču o novčanici potvrdila je i Kalaba, pisao je Jutarnji list.

Majka objavila pismo

Majka Jean-Michela prije nekoliko je godina objavila pismo svom preminulom sinu.

"Tebi, moj sine Jean-Michele,

1. srpnja 2019. imao bi 53 godine. U studenom će proći 28 godina otkako tražimo 63 nestala tijela mučenika s Ovčare. Bez uspjeha! Prokleti rat! Dio mog bića, uključujući i razum, otišao je s tobom. Tvoja prisutnost, tvoj osmijeh, tvoja ljubaznost, naši razgovori… Sve to čini tvoju odsutnost teškom.

'Jednog bića nema i sve je pusto.' Što se mene tiče, upravo je tako! Stalno si sa mnom. Susrest ćemo se jednog dana, ako Bog da! Mama."

I francuskoj televiziji je rekao da ne želi iz Vukovara

Od dolaska u Vukovar Jean-Michel se s obitelji čuo samo tri puta. "Tri puta je imao telefonske kontakte s obitelji, pričao je o agresiji Srba", sjećao se Paul Nicolier, brat Jean-Michela.

Posljednji put su se, kaže, čuli 21. listopada. Jean-Michel je u vukovarskoj bolnici francuskoj televiziji rekao da ne želi napustiti Vukovar. Francuski reporteri razgovarali su s njim nekoliko sati prije nego što je odveden na Ovčaru. Mladić je sunarodnjacima tadašnju situaciju u Vukovaru opisao riječju klaonica. "Klaonica, klaonica, klaonica", rekao je odjeven u plavičasti ogrtač.

"Više puta su mi predložili da izađem iz grada i vratim se u Francusku, ali ja sam ostao. U Vukovar sam došao kao dragovoljac. Mislim da im trebam pomoći. Vukovar je moj izbor, i u dobru i u zlu", riječi su Nicoliera zauvijek zabilježene na snimci.

Zbog zasluga u obrani Hrvatske bivši predsjednik Republike Ivo Josipović posmrtno je odlikovao Jean-Michela Nicoliera Redom Nikole Šubića Zrinskoga, a odličje je primila njegova majka Lyliane Fournier.