Ubojica je djevojku izbo 30 puta: 'Nemojmo se zavaravati da je ovo izdvojen slučaj'

On ima lakše ozljede te je na Odjelu psihijatrije

U Rijeci se nastavlja kriminalističko istraživanje ubojstva mlade žene. Počinitelj je 24-godišnji muškarac s kojim je bila u vezi. Muškarac je primljen u KBC Rijeka gdje su mu utvrđene lakše ozljede, a potom je prebačen na psihijatriju, doznaje se neslužbeno.

Mlada djevojka imala je 30-ak ubodnih rana. Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić poručila je da se ne zavaravamo da je riječ o izdvojenom slučaju jer nije.

Slučajeve femicida komentirao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Rekao je da treba postrožiti kazne za nasilnike, ali i poslao posebnu poruku muškarcima, piše Net.hr.

