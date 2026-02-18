Ubojica iz Vukovara mora odgovarati! Obitelj Nicolier traži pravdu za Jean-Michela

Jean-Michel Nicolier odveden je iz Vukovarske bolnice 20. studenog i ubijen na Ovčari. Glavni osumnjičeni za njegovo ubojstvo je Spasoje Petković Štuka.

Jean-Michelova majka Lyliane Fournier i brat Paul zahtijevaju od Srbije izručenje osumnjičenika za njegovo ubojstvo i isplatu odštete od 200.000 eura, piše Jutarnji list.

Istražitelji su na temelju iskaza svjedoka rekonstruirali kako je Jean-Michel Nicolier proveo dane na Ovčari prije nego što je mučki ubijen, a za njegovo je ubojstvo glavni osumnjičeni Spasoje Petković zvani Štuka, redovni vojnik JNA. Mučili su ga i drugi pripadnici četničkih postrojbi.

Tukli su ih kabelima i pendrecima

Dragutin Berghofer Beli iz Vukovara bio je jedan od svjeodoka, a i sam je pao u neprijateljske ruke i tri dana proveo u zarobljeništvu Vukovarske bolnice, a potom je dospio na Ovčaru.

Na Ovčari je jedan od posljednjih koji je vidio Jean-Michela Nicoliera, i to kako ga tuku kabelima i pendrecima.

"Prebili su me. Mene su tukla petorica, Glavaševića devetorica, da bi nakon nekog vremena ušao još jedan. Ovi udaraju, ali taj koji je došao sav važan kaže: 'Gdje je Francuz?' i on se javi. Kaže mu: 'Pi*ka ti materina, ti si došao ustaše braniti' i onda ga je počeo tući. I udri, udri i udri, dečko je pao. Mogu vam reći da se jako dobro držao. Ali normalno. Mora jaukati kad ovaj udara. Kaže: 'Kemo će tebi pokazati.' Tako da sam ja kasnije doznao da je Kemo moj komšija iako je mlađi. Radio je u Piku, a stanovao u Slaviji, 150 metara od moje radnje", ispričao je Berghofer za Dnevnik Nove TV.

Svjedoci: Štuka je ubio 80 ljudi nakon okupacije Vukovara

No Nicolierov ubojica je, rekli su svjedoci, ipak Spasoje Petković zvani Štuka. On je teško pretučenog Jean-Michela upucao u zatiljak iz pištolja te mu iz džepa uzeo 20 franaka, o čemu su svjedočili Miroslav Đanković i Nada Kalaba, osuđeni za zločine na Ovčari.

"Izveo je petoricu. Kad se vraćao, dahtao je kao pašče i govorio mi kako ih je ubio. Nisam čuo pucnjeve, ali mi se on sam hvalio: 'Jedan od ubijenih bio je i neki Francuz'. Kasnije mi je Štuka rekao da je Nadi Kalabi poklonio 20 franaka s posvetom", rekao je Đanković, a priču o novčanici potvrdila je i Kalaba, pisao je Jutarnji list.

Štuka snimljen na još jednoj od najpoznatijih fotografija nakon pada Vukovara na kojoj hoda uz zarobljenog branitelja Slavka Batika, koji je također ubijen na Ovčari.

Prema navodima nekih svjedoka Štuka je ubio čak 80 ljudi nakon okupacije Vukovara, na Sajmištu i Ovčari, a dobio je još jedan nadimak – Monstrum, prenosi N1.