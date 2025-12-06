Ubojica iz Međimurja i dalje u bijegu, a na njegovu FB-u izlaze nove objave!

Na Facebook profilu J.O.-a (40) iz Piškorovca, za kojim policija intenzivno traga zbog stravične pucnjave u romskom naselju Sitnice, u posljednjih sat vremena pojavili su se novi Facebook storiji. Nije poznato objavljuje li ih osumnjičeni osobno ili netko drugi ima pristup njegovom profilu, piše eMeđimurje.

Na najnovijem storyju vidi se fotografija djeteta koje stoji ispred automobila, a u pozadini ide pjesma s porukom:

“Za tebe uvijek bit ću tu,s kraja svijeta ja ću doći.”

Objave se pojavljuju u trenutku dok policija nastavlja opsežnu potragu za osumnjičenim, koji je od četvrtka navečer u bijegu. Podsjetimo, tada je automatskom puškom smrtonosno ranjena 28-godišnja Vanesa, a njezina sestra Merima (30), ujedno njegova nevjenčana supruga, teško je ozlijeđena.

Jučer je objavljena službena fotografija i raspisana tjeralica, uz upozorenje građanima da se ne približavaju osumnjičenom ako ga uoče.

Pojava novih storija na profilu otvara dodatna pitanja — koristi li osumnjičeni društvene mreže tijekom bijega ili netko drugi komunicira u njegovo ime? Policija zasad nije iznosila nikakve nove detalje o traganju niti komentirala objave.