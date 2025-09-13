Ubojica Charlieja Kirka ide pred streljački vod? Ali ovo bi moglo potrajati...

Osumnjičeni za ubojstvo Charlija Kirka, Tyler Robinson, mogao bi se suočiti sa strijeljanjem. Ipak, odvjetnici upozoravaju da će pravni proces vjerojatno trajati godinama.

Američki predsjednik Donald Trump više puta pozvao je na "brza suđenja“ u američkom pravosudnom sustavu nakon ubojstva Kirka i Ukrajinke Irine Zarutske koju je navodno šizofrenični muškarac iz čista mira ubio nožem u podzemnoj, kada se vraćala s posla.

Smrtna kazna strijeljanjem?

Robinson (22) se nalazi u pritvoru nakon dramatične potjere u Utahu, koja je završila njegovim uhićenjem nakon šokantnog ubojstva popularnog desničarskog aktivista u srijedu. Protiv njega će, očekuje se, biti podignuta optužnica za teško ubojstvo, a predsjednik Trump pozvao je da mu se izrekne smrtna kazna, piše The Sun.

Inače, Utah je jedna od tri američke savezne države koja dopušta izvršenje smrtne kazne strijeljanjem. Prije nekoliko dana, u Utahu je trebala biti izvršena egzekucija osuđenog ubojice Ralpha Menziesa, ali Vrhovni sud je to spriječio.

Prva egzekucija putem streljačkog voda u SAD-u nakon 15 godina, izvršena je u Južnoj Karolini u travnju.

Trumpova administracija nastoji proširiti primjenu smrtne kazne. Unatoč njegovoj želji za brzom i oštrom pravdom, vodeći odvjetnici upozoravaju da će sudski proces vjerojatno trajati godinama te biti opterećen brojnim pravnim raspravama i žalbama.

Trump je, govoreći u emisiji Fox & Friends, u petak potvrdio Robinsonovo uhićenje i ponovio poziv za brzu pravdu, poput one u Kini. Slične komentare davao je i na društvenim mrežama povodom ubojstva Ukrajinke Irine, što je slučaj za koji je također tražio "brzo suđenje".

Suđenje tek 2026.?

Međutim, iskusni odvjetnik iz Austina, Sam Bassett, za američki The Sun je izjavio da bi cijeli proces mogao potrajati i do pet godina. Čak i ako se slučaj podigne s državne na saveznu razinu, napomenuo je, proces neće ići brzo.

"Bio bih iznenađen ako suđenje bude održano već 2026. godine“, rekao je taj odvjetnik. "Čak i bez smrtne kazne, kad bi optužba bila doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja, trebalo bi barem par godina priprema. Realan vremenski okvir za moguću egzekuciju je tri do pet godina."

U proces bi se mogao uključiti i Vrhovni sud SAD-a.

Na konferenciji za novinare u petak, vlasti su potvrdile da je kriminalistička istraga o ubojstvu Kirka, oca dvoje djece, službeno započela, a pravni proces je u tijeku. Bassett, koji je branio klijente u sličnim slučajevima, smatra da element smrtne kazne značajno produljuje cijeli proces, prenosi Danas.hr.

"Argumenti obrane i tužiteljstva neće biti jednostavni“, kaže odvjetnik iz Teksasa, napominjući da će se i Ministarstvo pravosuđa uključiti u ovaj visokoeksponirani slučaj. Moguće je i da vlasti u Utahu neće htjeti ili neće moći tražiti smrtnu kaznu.