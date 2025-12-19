Ubio suprugu Anu, raskomadao tijelo i hladnokrvno lagao policiji: Sutkinja mu izrekla najtežu kaznu, sudnica zanijemila

Sutkinja u Dedhamu, u američkoj saveznoj državi Massachusetts u četvrtak je postupke Briana Walshea nazvala "barbarskim i neshvatljivim" te ga osudila na doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta zbog ubojstva supruge, raskomadavanja njezina tijela i odlaganja posmrtnih ostataka u kontejnere za otpad.

Presuda je izrečena nakon što je porota u ponedjeljak Walshea proglasila krivim za ubojstvo prvog stupnja, utvrdivši da je planirao ubiti Anu Walshe, majku njihovo troje djece, svega nekoliko sati nakon dočeka Nove godine 2023.

"Težina vaših postupaka ne može se dovoljno naglasiti. Postupci raskomadavanja tijela Vaše supruge i odlaganja njezinih posmrtnih ostataka u više kontejnera u okolici mogu se opisati jedino kao barbarski i neshvatljivi", rekla je sutkinja Diane Freniere, obraćajući se Walsheu izravno na sudu. "Niste pokazali nikakvu brigu za doživotnu psihičku štetu koju su vaša kaznena djela nanijela vašim sinovima".

Sutkinja je istaknula da je situacija imala razoran utjecaj na djecu, pozivajući se na zapečaćeno pismo državnog Ureda za djecu i obitelj. Anina sestra također se kratko obratila sudu u ime obitelji, rekavši da je Anina smrt "iza sebe ostavila nepodnošljivu prazninu".

"On je čovjek. On je otac"

Kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta za ubojstvo prvog stupnja propisana je zakonom. Freniere je Walsheu dodatno odredila i uzastopne zatvorske kazne za još dva kaznena djela za koja se prije suđenja izjasnio krivim.

Naložila mu je izricanje zakonskog maksimuma za oba lakša kaznena djela - do 20 godina zatvora zbog obmanjivanja policije i do tri godine zbog nezakonitog zbrinjavanja tijela.

Prije nego što je sutkinja izrekla presudu, odvjetnica obrane Kelli Porges izjavila je da bi uzastopne zatvorske kazne bile nehumane. "On je čovjek. On je otac. On je sin i mnogima je bio prijatelj. Doživotna kazna je obvezna, ali izricanje uzastopnih kazni, smatram, neprimjereno je i nehumano", rekla je.

Brian Walshe nije se obratio sudu niti je pokazao vidljive emocije tijekom postupka. Walsheova majka prije izricanja presude dostavila je pismo sutkinji u ime svoga sina, javlja CNN, prenosi Dnevnik.hr.

"Iako sam razmotrila pismo Diane Walshe, jednostavno ne mogu poistovjetiti osobu koju ona opisuje u tom pismu s osobom koja danas stoji preda mnom radi izricanja presude", rekla je Freniere. "Gospodine Walshe, s krivnjom i teretom smrti Ane Walshe živjet ćete do kraja života".

Potresno ubojstvo

Brian Walshe (50) ostavio je za sobom niz dokaza koje su tužitelji iskoristili kako bi rekonstruirali njegove postupke u zbrinjavanju posmrtnih ostataka supruge.

Tužitelji su poroti rekli da je Ana nasilno ubijena rukom svoga supruga, nakon čega je on raskomadao njezino tijelo i odbacio posmrtne ostatke u kontejnere u okolici.

Walshe je potom lagao istražiteljima, tvrdeći da je nestala ujutro 1. siječnja 2023., nakon što je iz njihove kuće u Massachusettsu otišla zbog hitnog poslovnog slučaja u Washington, gdje je radila kao menadžerica u sektoru nekretnina i ondje povremeno živjela.

Tijelo Ane Walshe nikada nije pronađeno

Walshe je cijelo vrijeme tvrdio da nema nikakve veze s Aninom smrću. Njegov obrambeni tim poroti je rekao da ju je pronašao mrtvu u njihovom krevetu nekoliko sati nakon ulaska u novu godinu, nakon čega je paničario, bojeći se da mu nitko neće povjerovati.

Tužitelji su tvrdili da je Walshe saznao za višemjesečnu aferu svoje supruge s muškarcem kojeg je upoznala u Washingtonu, Williamom Fastowom, te da se bojao da će izgubiti suprugu i djecu zbog novog života koji je ondje gradila, dok se on suočavao s mogućnošću zatvorske kazne i visoke odštete zbog savezne presude za prijevaru. U trenutku Anine smrti, Walshe je još čekao izricanje kazne u tom slučaju.

Tijekom izricanja presude u četvrtak, sutkinja je rekla da je uzela u obzir Walsheovu saveznu osudu pri određivanju kazne za ubojstvo supruge. Trenutačno izdržava 37-mjesečnu kaznu za taj savezni slučaj, koja će se izvršavati istodobno s kaznom u ovom predmetu.

Tijekom dvodnevnog vijećanja, porotnici su postavili samo jedno pitanje, tražeći da vide fotografiju Ane Walshe kako leži na tepihu u dnevnoj sobi njihove kuće u Cohassetu, koju su tužitelji priložili kao dokaz.

Tužitelji su poroti rekli da je taj tepih, prekriven Aninom krvlju, završio u kontejneru u blizini stambenog kompleksa u kojem je živjela Walsheova majka, nekoliko dana nakon Anine smrti. Kada su istražitelji pronašli dijelove tepiha u vrećama za smeće, u vlaknima su pronašli i dio njezine ogrlice.

Walshe nije svjedočio, a obrana je zaključila svoj slučaj bez izvođenja ikakvih dokaza.

Walsheova presuda automatski će biti preispitana na najvišem sudu u Massachusettsu, budući da svi slučajevi ubojstva prvog stupnja u toj saveznoj državi idu pred Vrhovni sud.