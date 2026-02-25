Ubio i raskomadao suprugu. Podignuta je optužnica

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je, nakon provedene istrage, optužnicu protiv 53-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog teškog ubojstva supruge. Zločin se dogodio prošle godine u Tenji, a optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Osijeku, piše DORH.

Optužnicom se 53-godišnjaka tereti da je u razdoblju od 2. kolovoza do 2. rujna 2025. u Tenji, uslijed narušenih bračnih odnosa i s namjerom da usmrti suprugu koju je prethodno zlostavljao, oštrim predmetom joj zadao više uboda po cijelom tijelu.

Produljen istražni zatvor

Žena je od zadobivenih ozljeda preminula, a dijelovi njezinog tijela pronađeni su u dvorištu njihove obiteljske kuće. Državno odvjetništvo je u optužnici predložilo sudu produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika.

Kao razlozi se navode opasnost od ponavljanja kaznenog djela te činjenica da je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka. Tužiteljstvo ističe da se radi o kaznenom djelu za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i koje je počinjeno u posebno teškim okolnostima, piše Index.