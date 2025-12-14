UBIJENO NAJMANJE DESETERO LJUDI Svjedoci opisali masakr na plaži: "Buka je bila strašna, krvi je bilo posvuda..."

Svjedoci stravične pucnjave na plaži Bondi u Australiji opisali su prizore potpunog kaosa, pucnjeve koji su trajali nekoliko minuta i tijela koja su ležala na tlu dok su se ljudi u panici pokušavali spasiti, piše Dnevnik.

"Čuli smo nešto poput izuzetno glasnih petardi, buka je bila strašna. Skrivali smo se iza stijene za penjanje, a meci su stalno letjeli oko nas. Bio je to potpuni kaos. Jedino o čemu sam razmišljao bili su moji nećaci i moj sin. Gdje je? Svi su na sigurnom, hvala Bogu", rekao je jedan svjedok pucnjave za 7News.

Tridesetogodišnji mještanin Harry Wilson izjavio je za The Sydney Herald da je prizor bio stravičan. "Vidio sam najmanje deset ljudi kako leže na tlu, a krvi je bilo posvuda", rekao je.

BBC je razgovarao i s očevidcem Barryjem, koji je s djecom sudjelovao na događaju. Rekao je da su se pucnjevi začuli iznenada te da je vidio dvojicu muškaraca kako stoje na mostu i pucaju prema okupljenima. "Tijela su bila na tlu".

Svjedoci su za Sky News rekli da su čuli oko 50 pucnjeva, koji su zvučali poput rafalne paljbe iz pušaka. Naveli su da su napadači koristili "veliko, crno oružje te da je zavladao potpuni kaos u kojem su svi panično bježali".

Jedan svjedok ispričao je da je u užasu trenutka bacio se preko svog osmogodišnjeg sina kako bi ga zaštitio od metaka.

Vlad, pripadnik židovske zajednice i volonter Službe za izvanredne situacije (SES) rekao je za Sky News da je pucnjava trajala oko pet minuta bez prestanka. Procijenio je da je ispaljeno između 50 i 60 metaka te da je, prema njegovu uvjerenju, "ubijeno desetak ljudi", dok je još desetak ozlijeđeno. Naveo je i da je njegov rabin, otac petero djece, ubijen u napadu.