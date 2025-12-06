UBIJENA 28-GODIŠNJAKINJA Naoružani ubojica još u bijegu, uključene hrvatske i slovenske specijalne jedinice

U međimurskom naselju Sitnice sinoć se dogodilo ubojstvo i pokušaj ubojstva kada je Josip Oršuš (40) iz vatrenog oružja usmrtio 28-godišnju sestru svoje partnerice, dok se njegova 29-godišnja partnerica bori za život. Za bjeguncem, koji je otprije poznat policiji, pokrenuta je opsežna potraga.

Potraga se proširila na Sloveniju

U potragu za naoružanim bjeguncem uključene su sve raspoložive policijske snage, specijalne postrojbe, dronovi i potražni psi. Nakon što je automobil kojim je pobjegao pronađen u slovenskom mjestu Raskrižje, oko 16 kilometara od mjesta zločina, u akciju su se uključile i slovenske specijalne jedinice. Kontaktirana je i mađarska policija zbog mogućeg bijega i u tom smjeru. Policija apelira na građane da se bjeguncu ne približavaju jer je naoružan, već da odmah nazovu broj 192 ako ga primijete, piše Index.

Načelnik Policijske postaje Mursko Središće Miljenko Vrbanec ubojici se obratio putem Dnevnik Nove TV. "Ako ovo vidi ili sluša, za njegovo bi dobro bilo da se preda najbližim policijskim službenicima i da razriješimo ovo na jedan dobar način", poručio mu je.

Dodao je kako oružje nije pronađeno, ali su pronađeni "neki drugi dokazi".

Višestruki prijestupnik trebao se javiti u zatvor

Josip Oršuš dobro je poznat policiji kao višestruki počinitelj kaznenih djela, s čak 35 evidentiranih prijava, uglavnom zbog imovinskih delikata. Prema neslužbenim informacijama, motiv zločina je ljubomora. Apsurd je tim veći što se Oršuš upravo jutros trebao javiti u zatvor Remetinec na odsluženje jednogodišnje kazne zbog krađa.

"On se trebao danas ujutro javiti na odsluženje kazne u Zagreb, ali eto. U principu, on je multi recidivist, počinitelj kaznenih djela, većinom imovinskih delikata. Po nekoj logici nije trebao biti na slobodi", izjavio je Radovan Gačal, glasnogovornik PU međimurske.

Stanje ranjene žene i dalje kritično

Teško ozlijeđena 29-godišnjakinja i dalje je životno ugrožena. Liječnici su potvrdili blagi pomak nabolje te žena sada samostalno diše, no njezino stanje i dalje ostaje kritično, piše Index.

Obje žene, i ranjena partnerica, i njena ubijena sestra, prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, imaju po troje djece.

Reakcije na 17. femicid ove godine

Na ovaj tragičan događaj reagirale su i institucije. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova istaknula je kako je ovo već 17. femicid u Hrvatskoj u 2025. godini, nazvavši svaki takav slučaj "porazom sustava".

Ministar pravosuđa Damir Habijan osudio je zločin, naglasivši da, iako je zakonodavni okvir strog, svi u sustavu moraju uložiti veće napore u prevenciji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović održao je sastanak s predstavnicima romske zajednice i lokalnih vlasti o rješavanju problema u nekim sredinama.