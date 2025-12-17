Ubijen svjetski poznati profesor nuklearne znanosti s MIT-a, poznat po istraživanju čiste energije

Nuno FG Loureiro, svjetski poznati fizičar i stručnjak za fuzijsku energiju koji je radio na Massachusetts Institute of Technologyju (MIT), jednom od najprestižnijih sveučilišta u SAD-u, ubijen je u pucnjavi u svojem domu u Brooklineu, Massachusetts. Pokrenuta je opsežna istraga o ovom ubojstvu.

Preminuo u bolnici

Nuno Loureiro, profesor nuklearne znanosti i inženjerstva te fizike na MIT-u, preminuo je u 47. godini. Loureiro je navodno upucan u svom domu u 20:30 sati u ponedjeljak navečer. Prevezen je u bolnicu u kritičnom stanju i preminuo je u utorak. Ured okružnog tužitelja Norfolka priopćio je da je istraga u tijeku te da zasad nijedan osumnjičeni nije priveden, izvijestio je Associated Press.

Zamjenik načelnika policijske uprave Brooklinea potvrdio je da je Loureiro imao „višestruke prostrijelne rane“, ali nije iznio dodatne pojedinosti o napadu, piše N1.

Direktor najvećeg istraživačkog centra MIT-a

Portugalski znanstvenik, koji se MIT-u pridružio 2016. godine, prošle je godine imenovan direktorom Centra za znanost o plazmi i fuziju (PSFC), jedne od najvećih istraživačkih jedinica tog sveučilišta. Centar, koji djeluje u sedam odvojenih zgrada, okuplja više od 250 istraživača i studenata. Tijekom svog mandata Loureiro je bio poznat po revolucionarnim istraživanjima fuzije u području čiste energije.

Prema priopćenju MIT-a, Loureiro je rođen u Viseuu u Portugalu, školovanje je započeo u Lisabonu, a doktorirao je u Londonu. Prije dolaska u SAD radio je u institutu za istraživanje nuklearne fuzije u Lisabonu te je zauzimao ugledno mjesto u znanstvenoj zajednici.

Mentor i vođa

Profesor Dennis Whyte, bivši direktor MIT-ova Centra za znanost o plazmi i fuziju, izjavio je u intervjuu za sveučilišnu publikaciju:

„On je unosio svjetlo u živote onih oko sebe kao mentor, prijatelj, učitelj i vođa. Bio je primjer koji treba slijediti ne samo zbog svog znanja, nego i zbog svoje gracioznosti i humanosti.“

Predsjednica MIT-a Sally Kornbluth opisala je Loureirovu smrt kao „šokantan i dubok gubitak“.

Loureiro je, u izjavi nakon što je prošle godine imenovan direktorom centra, rekao da je „MIT mjesto na kojem se traže rješenja za najveće probleme čovječanstva. Fuzijska energija promijenit će tijek ljudske povijesti“.

Susjedi čuli pucnje

Liv Schachner, 22-godišnja studentica Sveučilišta u Bostonu koja živi u blizini Loureirova stana, izjavila je za Boston Globe da je u ponedjeljak navečer čula tri glasna praska, dodavši da „nikada prije nije čula ništa tako glasno“.

„Teško je to prihvatiti“, rekla je.

U utorak poslijepodne Loureirovi studenti navodno su došli pred njegov stan u trokatnoj zgradi kako bi ostavili cvijeće i održali minutu šutnje.

Dva incidenta

Ubojstvo se dogodilo nedugo nakon pucnjave u školi na Sveučilištu Brown u saveznoj državi Rhode Island tijekom vikenda, u kojoj su ubijena dva studenta. Vlasti i FBI izjavili su da ne postoji povezanost između ta dva incidenta.

Američki veleposlanik u Portugalu John J. Arrigo također je izrazio sućut Loureirovoj obitelji i zajednici MIT-a u objavi na društvenim mrežama, ističući njegov doprinos znanosti i čovječanstvu.