Ubacili mladiće u maricu: Policija zaustavila okršaj Bad Blue Boysa i Torcide?

Od 15 sati igra se najveći hrvatski derbi, utakmica Dinama i Hajduka. Maksimir je gotovo rasprodan, a i Torcida dolazi u velikom broju.

No jutro pred veliku utakmicu policija je morala postupati u zagrebačkoj Dubravi, poznatoj utvrdi Bad Blue Boysa.

Policija je zaustavila dio mladića i potrpala ih u marice. Zasad se nagađa da je zaustavljen veliki okršaj BBB-a i Torcide u Dubravi, no prave potvrde još uvijek nema, piše GOL.hr.

U svibnju ove godine dogodio se jedan od najbrutalnijih okršaja Torcide i Boysa. Navijači Dinama ušli su na Pujanke i žestoko se obračunali s Torcidom.

Brutalne scene nasilje brzo su se proširile Europom, a sve se brzo razišlo u nekoliko minuta. Bad Blue Boysi su kasnije ostali na licu mjesta, a policija ih je opkolila.