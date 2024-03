U Zoni pripremite bicikle za proljeće, dođite na druženja, izložbu i radionice

U ožujku se u Zoni ponovno održava sajam vintage odjeće i rukotvorina, nastavljaju se dobro poznata tematska druženja, otvara se nova izložba i održavaju radionice za osnaživanje mentalnog zdravlja. Popularna Biciklopopravljaonica idealan je povod da se bicikle pripreme za proljeće.

- Biciklopopravljaonica je jedinstvena prilika za učenje o osnovnim popravcima na biciklu, ali i za besplatan popravak bicikla. Održava se u Zoni, prvim ponedjeljkom u mjesecu u 18 sati. Za popravke je obavezna rezervacija mjesta na klubzona.net. Volonteri koji samo žele drugima pomoći popraviti bicikl i usavršiti svoje znanje dobrodošli su i bez prethodne najave - podsjeća Josipa Bičanić, voditeljica kluba za mlade Zona

Svakog ponedjeljka od 18 do 20 sati Zona je otvorena za Prvu ćakulu u tjednu i neformalne razgovore uz besplatnu kavu ili čaj. Prvim utorkom u mjesecu od 18 do 20 sati održava se Sajam razmjene korištenih predmeta. Zaljubljenici u anime okupljaju se u Zoni drugim i trećim četvrtkom u mjesecu od 18 sati pa će se Anime zona u ožujku održati 14. i 21. ožujka. Svake subote od 18 sati održava se Šahovsko popodne, a od 20 sati do ponoći Večeri društvenih igara.

- Drugo izdanje najposebnijeg splitskog kviza Kvizona održat će se u petak, 8. ožujka, u 20 sati. Ispituje se opće znanje, članovi ekipe se slažu slučajnim odabirom, nema kotizacije, a nagrađuje se i prvo i zadnje mjesto. Ovo nije samo kviz, već i prilika za druženje, nova poznanstva i možda nova pojačanja u već uigranim kvizaškim ekipama. Prihvatite ovaj jedinstven izazov i na klubzona.net prijavite se za Kvizonu - poziva Bičanić.

U Zoni će se u nedjelju, 10. ožujka, od 10 do 14 sati održati još jedno izdanje sajma Pazarium. Ekskluzivnom ponudom predstavit će se izlagači moderne i vintage second hand odjeće, modnih dodataka, ukrasa, nakita i drugih rukotvorina.

- U programu Zone u ožujku će se održati i dvije besplatne radionice usmjerene na osnaživanje mentalnog zdravlja. Radionica "Zdrava slika o sebi u realnom i virtualnom svijetu" održat će se 15. ožujka, a 27. ožujka održat će se radionica "U društvu anksioznosti". Zainteresirani tako imaju priliku kroz dinamičan i zanimljiv program izgraditi zdraviju sliku o sebi ili naučiti razlike između anksioznosti, straha i srama te kako se s njima nositi. Obje radionice počinju u 19 sati, a broj mjesta je zbog kvalitete rada ograničen pa požurite s rezervacijom na klubzona.net - napominje Bičanić.

Povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu u utorak, 19. ožujka, u 18 sati u Zoni će se otvoriti skupna izložba učenica i učenika Centra za autizam. Originalni šareni radovi u postavu izložbe "I licem i tijelom" rezultat su likovne terapije. Na kraju mjeseca održat će se druga Filmska čajanka te još jedna besplatna radionica šivanja, zakrpa i kreativnih aktivnosti ŠIZIKA za koju je obavezna rezervacija mjesta na klubzona.net.

Više informacija o najavljenim događanjima dostupno je na klubzona.net.