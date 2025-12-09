U zatvoru dočekan povicima 'ubojica, ubojica!': Oršuš stigao iza rešetaka

Četrdesetogodišnji Josip Oršuš, osumnjičen za teško ubojstvo u Sitnicama, jutros je u 10 sati na graničnom prijelazu Petišovci – Mursko Središće izručen hrvatskoj policiji. Izručenje su obavili slovenski kolege, a cijeli je postupak protekao uz iznimno jake mjere sigurnosti.

Josip Oršuš u četvrtak navečer ubio je sestru nevjenčane supruge, a nju teško ranio. Pobjegao je u Sloveniju gdje se skrivao do subote popodne kad je zahvaljujući dojavi građana lociran i uhićen kod Donje Bistrice, nedaleko od Murske Sobote.

Slovenska ga je policija dovela sucu istrage Okružnog suda u Murskoj Soboti gdje mu je određen jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja djela, a sudac je naložio slovenskim snagama sigurnosti da ga izruče u roku od deset dana.

Izručen i sproveden u zatvor

Ubojica iz Sitnica točno u 10 sati na GP-u Petišovci - Mursko Središće izručen je hrvatskoj policiji od strane njihovih slovenskih kolega. Na terenu su bili pripadnici specijalne policije, korišteni su dronovi za nadzor, a postupak je pratilo desetak policijskih vozila.

Nakon preuzimanja, Oršuš je odmah sproveden u varaždinski zatvor, prema nalogu sutkinje istrage koja je odredila pritvor. Dobio je odvjetnika po službenoj dužnosti, a na odluku o izručenju nije se žalio.

U zatvoru dočekan povicima: 'Ubojica, ubojica!'

Oršuš je u zatvor u Varaždinu stigao u pratnji policije oko 10.40. Njegov dolazak izazvao je reakcije unutar zatvora. Mnogi zatvorenici došli su na prozore, na rešetke, i viknuli mu “Ubojica, ubojica!”, javio je novinar Ivica Grudiček.

Oršuša sada čeka ispitivanje pred državnim odvjetnikom, nakon čega ostaje u istražnom zatvoru. Protiv njega je do sada evidentirano čak 35 kaznenih djela, a sada mu se dodaju još dvije prijave – za teško ubojstvo te za teško ubojstvo u pokušaju.

Sud: Istražni zatvor po četiri osnove i posebno teških okolnosti

Glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu Igor Pavlic potvrdio je da je Josip Oršuš jutros u 10.40 službeno zaprimljen u varaždinski zatvor, gdje je smješten temeljem rješenja sutkinje istrage donesenog još u petak, dok je bio u bijegu. Istražni zatvor određen je zbog osnovane sumnje da je počinio jedno teško kazneno djelo ubojstva ženske osobe u pokušaju i jedno dovršeno teško ubojstvo, rekao je Pavlic.

Objasnio je da su za određivanje istražnog zatvora ispunjene čak četiri zakonske osnove: opasnost od bijega, opasnost od utjecaja na svjedoke i ometanja postupka, opasnost od ponavljanja djela odnosno dovršenja pokušanog ubojstva, te osobito teške okolnosti slučaja.

– Sutkinja istrage ocijenila je da su okolnosti osobito teške te da je nužno odrediti istražni zatvor radi nesmetanog vođenja postupka, budući da je riječ o kaznenim djelima za koja je moguće izreći dugu kaznu zatvora, dodao je Pavlic.