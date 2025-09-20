U Zagrebu prosvjeduju protiv stranih radnika, nije neki odaziv

U organizaciji udruge Inicijativa za bolju Hrvatsku (ZBH) danas je na Trgu bana Jelačića održan prosvjed protiv uvoza stranih radnika. Unatoč najavama, okupila se tek manja skupina građana, a skup je osiguravalo desetak redara, prenosi Index.

Organizatori tvrde da se protive “zamjeni stanovništva” i traže da se pri zapošljavanju prednost daje hrvatskim državljanima. “Tek kada se zaposle svi Hrvati, može se zapošljavati strance, uz obavezno poštovanje hrvatske kulture i jezika,” rekao je jedan od govornika, Ronaldo Barišić.

Tijekom obraćanja spominjali su povratak dijaspore i očuvanje “hrvatske kulture i jezika”, a dio prisutnih nosio je majice s domoljubnim motivima. Na megafon su pozivali građane da im se pridruže, no veće okupljanje izostalo je.