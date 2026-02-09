U WhatsApp grupama ste s velikim brojem članova? Upravo je uvedena velika novost

Popularna aplikacija WhatsApp, koju koristi više milijardi ljudi diljem svijeta za razmjenu poruka i organizaciju društvenih povezivanja, uvodi novu značajku koja korisnicima omogućuje diskretnije napuštanje grupnih chatova. Prema najnovijim informacijama, nakon ažuriranja, kada sudionik odluči napustiti grupni razgovor, o tome će biti obaviješteni samo administratori grupe, dok ostali članovi neće dobiti obavijest o njegovom izlasku.

Trenutno, standardno ponašanje aplikacije zahtijeva da svi sudionici vide poruku poput „[Ime] je napustio grupu“ kada netko izađe iz zajedničkog razgovora. To može dovesti do neugode ili neželjenih reakcija, osobito u obiteljskim ili radnim grupama s puno članova. Nova opcija ima za cilj upravo ukloniti taj element društvene nelagode, čineći napuštanje manje dramatičnim događajem.

Prema objavama tehnoloških portala koji su testirali funkciju, kada korisnik izađe iz grupe s ovom postavkom, njegovo ime nestaje iz popisa sudionika, ali obavijest o tome neće biti prikazana većini članova razgovora — jedino će administratori biti informirani o promjeni. Ta promjena omogućava korisnicima da diskretno upravljaju svojim sudjelovanjem u grupama, bez straha od neželjenih reakcija ili pitanja.

Ova nadogradnja dio je šire Meta strategije da se WhatsApp učini privatnijim i prilagođenijim korisnicima, uz dodatne alate koji omogućuju kontrolu nad obavijestima, vidljivošću statusa ili načinom na koji se uključuju u grupe i kanale. Dosadašnje opcije uključivale su mogućnost muteanja ili skrivanju obavijesti za grupe, ali nova značajka ide korak dalje u zaštiti privatnosti korisnika.

Nova funkcija trebala bi biti dostupna u najnovijim verzijama aplikacije za iOS i Android uređaje, a korisnicima se preporučuje da redovito ažuriraju WhatsApp, kako bi mogli iskoristiti sve novosti koje aplikacija donosi.

Promjena je već izazvala zanimanje korisnika na društvenim mrežama i forumima, gdje mnogi pozdravljaju ovu opciju kao korak prema manje invazivnoj i fleksibilnijoj komunikaciji, dok drugi ističu da je i dalje važno imati mogućnost jasne kontrole tko je član grupe i tko je napustio raspravu.

U konačnici, ova nadogradnja WhatsAppa pokazuje kako aplikacije za komunikaciju i dalje evoluiraju prema modelu koji stvara ravnotežu između privatnosti i društvene funkcionalnosti, u skladu sa sve zahtjevnijim očekivanjima korisnika.