U Vrgorcu zatečen prometni recidivist, sud mu odredio zadržavanje

Policijski službenici Postaje granične policije Vrgorac su u petak, 23. siječnja 2026. godine oko 11:20 sati, u Ulici Tina Ujevića u Vrgorcu, tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao muškarac za kojeg je provjerom u evidencijama utvrđeno da nema pravo upravljanja vozilom.

Daljnjim postupanjem utvrđeno je kako je vozač upravljao vozilom prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje, nakon što mu je ranije ukinuta i oduzeta vozačka dozvola zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, kao i da je vozilom upravljao u vrijeme važenja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije, koja mu je izrečena ranijim pravomoćnim prekršajnim nalogom.

Zbog počinjenih prekršaja vozač je uhićen, a nakon prekršajne obrade nad njim je podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu.

U optužnom prijedlogu policija je predložila da se okrivljenik proglasi krivim te da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 120 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci, imajući u vidu težinu i ponavljanje prekršaja.

Nakon dovođenja pred nadležni sud, sud je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, dok će odluka o konačnim sankcijama biti donesena naknadno.