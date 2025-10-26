U Viškoj uvali održana ekološka akcija čišćenja podmorja „Neću smeće – daj mi vreće“

U organizaciji Ronilačkog kluba Morski čovik – Vis, a pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije, Grada Visa i Turističke zajednice grada Visa, ovu subotu je održana ekološka akcija čišćenja podmorja „Neću smeće – daj mi vreće“ u Viškoj uvali.

U čišćenju su, uz domaće ronioce, sudjelovali i članovi REK Podstrana, DVD-a Komiža te predstavnici Geo Parka Viški arhipelag.

Posebnu vrijednost akciji dali su i brojni Višani s kopna, koji su pomagali u prikupljanju i odvozu otpada iz mora.

Među njima su bili i sudionici gradskog programa besplatnih discovery zarona, koji je proteklih mjeseci mnogima po prvi put omogućio da zarone sa Morskim covikom, u čudesni svijet viškog podmorja.

Ronioce je tijekom akcije posjetio gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić, koji im je zahvalio na angažmanu i čestitao na iskazanom interesu za očuvanje mora i podmorja, istaknuvši da su upravo ovakve inicijative primjer zajedništva i brige za okoliš koji Višani njeguju.

Ova akcija bila je više od samog čišćenja – bila je to prilika da se podsjeti na važnost očuvanja morskog okoliša i bogate prirodne baštine Visa, ali i da se mladima i građanima svih uzrasta pruži prilika za besplatno ronjenje i upoznavanje s ljepotama koje skriva viško more.

Ronilački klub Morski covik – Vis zahvaljuje svim sudionicima, partnerima i institucijama koji su podržali ovu inicijativu te najavljuje nastavak sličnih akcija s ciljem očuvanja mora, podizanja ekološke svijesti i promicanja vrijednosti održivog života na otoku.