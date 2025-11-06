U Veloj Luci završila manifestacija Stajun od lumblije!

I ove jeseni Vela Luka ponovno je mirisala na lumbliju — slasticu koja spaja okuse tradicije, toplinu zajedništva i prepoznatljivi šarm ovog dijela otoka Korčule. Od 2022. godine lumblija nosi zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla u sklopu projekta zaštite tradicije koji provodi Udruga maslinara Vela Luka.

Deveto izdanje Stajuna od lumblije okupilo je brojne Lučane, ali i znatiželjne posjetitelje koji su u bogatom programu pronašli ponešto za sebe i, naravno, uživali u ovoj autohtonoj svisvetskoj deliciji. Manifestacija je trajala gotovo dva tjedna, a sve je započelo Slatkim festivalom, otvorenim i za natjecatelje i za kušatelje. Natjecateljske ekipe Srednje škole natjecale su se u izradi pršurata, a prepoznatljivi miris koji se proširio centrom mjesta privukao je brojne posjetitelje.

Dječji vrtić „Radost“ i Osnovna škola Vela Luka organizirali su kreativne radionice izrade lumblije za najmlađe, dok su odrasli mogli učiti od najboljih — nositeljica zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, na radionici održanoj u praktikumu Srednje škole Vela Luka.

Kako bi se u program uključila i šira zajednica, održan je popularni Luško-kulinarski kviz — prilika da se kroz zabavu provjeri znanje o domaćim receptima i običajima. Ljubitelji priča i okusa uživali su i u zanimljivom predavanju „Začini koji pričaju priču: Putovanje kroz mirise i okuse lumblije“, dok su djeca pokazala svoju maštovitost na likovnoj radionici „Lumblija – tradicija u bojama dječje mašte“.

Vrhunac događanja, kao i svake godine, bilo je natjecanje za Zlatnu lumbliju. U bogatom kulturnom programu dodijeljene su zahvalnice sudionicima i žiriju, a glavna nagrada ponovno je otišla u ruke Lidije Vlašić — natjecateljice koja je ovu laskavu titulu već dva puta osvojila! Uz Srebrnu i Brončanu lumbliju, nagrađeni su i najmlađi sudionici te oni s najljepše uređenim izložbenim mjestom.

Za kraj, svi su mogli uživati u zdravom i vedrom druženju — izletu na obližnje brdo Hum, u organizaciji HPD Mareta Vela Luka. Bila je to savršena prilika da se „potroše“ slatke kalorije i zaokruži još jedno uspješno izdanje manifestacije uz prigodni program.

Organizatori Stajuna od lumblije su Općina Vela Luka, Turistička zajednica Vele Luke i Udruga maslinara Vele Luke, uz potporu Narodne knjižnice „Šime Vučetić“, Srednje škole Vela Luka, Osnovne škole Vela Luka, Dječjeg vrtića „Radost“ i HPD Mareta.