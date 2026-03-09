U užasnoj prometnoj nesreći poginuo MMA borac koji je trenirao s Robertom Soldićem

MMA zajednicu pogodila je tragična vijest koja je obišla brojne strane sportske portale. Njemački MMA borac Ibrahim Cholo poginuo je u prometnoj nesreći u njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija. Imao je samo 28 godina.

O tragediji su izvijestili međunarodni portali koji prate borilačke sportove, ističući da je Cholo bio dio poznatog njemačkog MMA tima u kojem je trenirao i hrvatski borac Roberto Soldić.

Tragedija na cesti

Prema informacijama koje prenose strani mediji, nesreća se dogodila u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, jednoj od najvećih njemačkih saveznih pokrajina. Detalji prometne nesreće još uvijek nisu u potpunosti razjašnjeni, no navodi se da su ozljede koje je borac zadobio bile kobne.

Vijest o njegovoj smrti brzo se proširila borilačkom zajednicom, a brojni borci i klubovi počeli su na društvenim mrežama izražavati sućut obitelji i prijateljima.

Dio tima u kojem je trenirao Soldić

Cholo je bio član poznate borilačke dvorane u Njemačkoj u kojoj je dio karijere proveo i Roberto Soldić, jedan od najpoznatijih MMA boraca iz Hrvatske i regije.

Strani portali navode da je Cholo bio cijenjen među kolegama u dvorani te da je redovito sudjelovao na regionalnim MMA priredbama. Iako nije bio među najpoznatijim imenima europske scene, smatran je borcem koji je imao potencijal za daljnji napredak.

Njegova iznenadna smrt u 28. godini ostavila je dubok trag među kolegama borcima i trenerima koji su se od njega oprostili emotivnim porukama.