U utorak bez struje dijelovi Splita, Podstrane, Žrnovnice, Omiša. Donosimo popis

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom ponedjeljka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
Podstrana
Ulica: Put Starog Sela 5 od 8.30 do 20.30
Žrnovnica-Korešnica
Ulica: Privorska, Radičinka i Starčevićeva 64 i 66 od 8.30 do 20.30
Split
Ulica: Tršćanska 61 i 63 Domovinskog rata 62 i 64 Đakovačka 3 Mažuranićevo šet. 42, 44 i 46 od 8.30 do 12.30
Smolonje
Ulica: zapadni dio Smolanja i ulica sv. Vida (Stanići) od 9 do 13 sati
Stanići
Ulica: Istočni dio Stanića, ulice Tice II, Rape i Rape I. od 9 do 11 sati
