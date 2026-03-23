U utorak bez struje dijelovi Splita, Podstrane, Žrnovnice, Omiša. Donosimo popis

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom ponedjeljka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

Podstrana

Ulica: Put Starog Sela 5 od 8.30 do 20.30

Žrnovnica-Korešnica

Ulica: Privorska, Radičinka i Starčevićeva 64 i 66 od 8.30 do 20.30

Split

Ulica: Tršćanska 61 i 63 Domovinskog rata 62 i 64 Đakovačka 3 Mažuranićevo šet. 42, 44 i 46 od 8.30 do 12.30

Smolonje

Ulica: zapadni dio Smolanja i ulica sv. Vida (Stanići) od 9 do 13 sati

Stanići

Ulica: Istočni dio Stanića, ulice Tice II, Rape i Rape I. od 9 do 11 sati