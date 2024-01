U tvrtki na dalmatinskom otoku dobila otkaz jer je vrijeđala Japance: 'Treba vas ubiti, svi ste idioti'

Dugogodišnja zaposlenica japanske tvrtke za uzgoj tuna u Kalima na otoku Ugljanu dobila je otkaz i zabranu ulaza jer je navodno rekla da su svi Japanci idioti i da ih sve treba ubiti, ali na sudu to nisu uspjeli dokazati jer je svjedoci nisu - najbolje razumjeli.

Svjedoci Susumu Fusazaki i Seki Nagisa, većinu toga nije razumjeli jer je njihova ‘kolegica‘ konkretne prilike govorila riječi poput "ubiti" i "Japanci", na hrvatskom i engleskom jeziku, te nisu mogli točno reći kako je doslovno to izgovoreno. Uz to ispad nisu prijavili nadležnim institucijama, već samo poslodavcu.

Sudac Općinskog suda u Zadru Tomislav Bago presudio je u četvrtak, 18. siječnja, kako je odluka o otkazu tvrtke ‘Kali tuna d.o.o.‘ zbog skrivljenog ponašanja djelatnice bila nezakonita, te da radni odnos nije ni prestao. Kako se nakon svega više nije ni htjela vratiti na staro radno mjesto, Bago je sudski raskinuo njihov radni odnos, te naložio ‘Kali tuni‘ da joj isplati odštetu od 33.977,04 eura, te nadoknadi trošak ovog postupka u iznosu od 895,88 eura.

Poslodavac je obrazložio kako se verbalni ispad njihove djelatnice odigrao 13. siječnja 2022. godine, neposredno prije početka izlova koji je započeo 20. siječnja 2022. godine, te neposredno nakon saznanja za e-mail od radnice Naho Kawaguchi, koji je sadržavao informacije o broju glava tuna koje je dnevno moguće izloviti.

Prema navodima poslodavca, zaposlenica je u to vrijeme došla u ured radnika Fusazakija, a u kojem su se u tom trenutku, osim njega, nalazili i Seki Nagisa, te Matea Puškarić Fusazaki. Započela je verbalno napadati radnike Fusazakija i Nagisu.

Tijekom verbalnog napada, koji je trajao petnaestak minuta, između ostalog, je izjavila da su svi Japanci "idioti", te da sve Japance „treba ubiti“ čime je izazvala strah, i to osobito kod Fusazakija, te radnice Fusazaki. Nekoliko dana nakon događaja ponovno je pristupila Fusazakiju, te mu je ni s čim izazvana, uputila pitanje: „Zašto si ti Japanac?“ i „Što radiš ovdje?“, čime je ponovno kod njega izazvala nelagodu i strah, a o čemu je on travnju 2022. godine obavijestio poslodavca, piše Zadarski.hr.

Otkaz je dobila u travnju 2022. godine, nakon čega je u lipnju iste godine podignula tužbu protiv tvrtke.

Nije osporila da je u siječnju 2022. godine došlo do situacije gdje je bilo povišenih tonova od s njene strane, no obrazložila je kako je njezino ponašanje bilo isprovocirano postupanjem tvrtke kojima se druge zaposlenike pokušalo prikazati u negativnom svjetlu. Izričito je osporila da bi prijetila drugim zaposlenicima, pa se zbog svog ponašanja i ispričala gospođi Mateji Puškarić Fusazaki koja je takvu ispriku i prihvatila. Sljedećih mjeseci, sve do donošenja odluke o otkazu, s radnicima tuženika normalno je komunicirala te su imali normalno poslovnu suradnju. Naglasila je kako je indikativno i suspektno da je otkaz dobila tri dana nakon što je svjedočila u drugom parničnom postupku koji se pred ovim sudom vodi zbog nedopuštenosti otkaza "Kali tune" u slučaju drugog radnika. Rekla je kako je otkaz dobila prvi radni dan nakon što se vratila na posao. a nakon što je bila saslušana u gore navedenom predmetu.

Obrazložila je kako je 13. siječnja 2022., odnosno "par dana prije Božića", zajedno s kolegicom, pozvala Fusazakija da kite bor, pa ga je tom prilikom pitala zašto je došao u Hrvatsku, čime se bavi u Japanu i koje su njegove kompetencije.

Pojasnila je kako je to bio jedan normalan i veseo razgovor. Nakon toga, u jednom telefonskom razgovoru, Susumu je rekao da Jiro Kambe nije pravi Japanac jer se Japanci ne ponašaju onako kako se on ponaša pa je tada Susumua pitala kako to da je on Japanac, a Jiro Kambe nije pravi Japanac, na što se Susumu nasmijao.

Nakon dokaznog postupka sud je došao do zaključka da njezini navodi nisu bili izgovoreni u ponižavajućem smislu i na način da se omalovaži ili uvrijedi svjedok Fusazaki.

- Ovo tim više jer taj svjedok jako loše govori i razumije i hrvatski i engleski jezik, što nije sporno, dok drugih svjedoka, koji bi bili nazočni tom razgovoru, nije bilo, odnosno nisu predloženi radi saslušanja u ovom postupku. Iz iskaza ostalih svjedoka proizlazi da su odnosi i komunikacija tužiteljice s djelatnicima ‘Kali tune‘ kao i poslovnim partnerima bili profesionalni, a klijenti su bili zadovoljni njezinim radom. Iz dijela iskaza proizlazi da je imala određene probleme s tadašnjim zakonskim zastupnikom tuženika, Jirom Kambeom, kojem je nekada znala i proturječiti - navodi se u obrazloženju presude, te se dodaje kako nije sporno da je ona 13. siječnja 2022. u uredu Sekija Nagise, nastupila uznemireno i s povišenim tonovima, međutim da se ne može se smatrati da je upotrijebila riječi koje su navedene kao razlog za donošenje odluke o otkazu, jer isto ne proizlazi iz izvedenih dokaza.

Tako svjedok Fusazaki ističe kako je tužiteljica konkretne prilike oko 30 minuta pričala uglavnom na hrvatski, ali i na engleski jezik i da većinu toga nije razumio. Isto se odnosi i na iskaz svjedokinje Puškarić Fusazaki koja je iskazala da je tužiteljica konkretne prilike govorila riječi poput "ubiti" i "Japanci", ali da ne može točno reći kako je doslovno to izgovoreno.

- Svjedok Nagisa je posvjedočio da je vikala uglavnom na hrvatskom i nešto malo na engleskom jeziku, no da ne razumije hrvatski jezik i da mu je Matea Puškarić Fusazaki prevela ono što je govorila i da je u tome "bilo nešto slično prijetnji", da treba ubiti Japance ili da trebaju umrijeti - naveo je sudac u obrazloženju presude kojom je utvrđeno da je otkaz ‘Kali tune‘ bio nezakonit.

Navidi se kako iz iskaza dijela svjedoka proizlazi da je tužiteljica imala određene probleme s tadašnjim zakonskim zastupnikom tuženika, Jirom Kambeom, kojem je nekada znala i proturječiti.

- Zbog svega opisanog ovaj sud drži da je tuženik bio dužan postupiti po čl. 119. st. 2. ZR-a, posebno zbog činjenice da je tužiteljica dugogodišnja radnica tuženika i da u radu iste nisu zabilježeni propusti u radu niti su istoj izdana upozorenja na obveze iz radnog odnosa - navodi se u obrazloženju.