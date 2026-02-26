U Turističko-ugostiteljskoj školi organiziran masterclass prestižnog francuskog instituta Ecole Ducasse. Rose: 'Oduševili su me pršut i salata od hobotnice'

Prestižni francuski institut Ecole Ducasse prenosi svjetske kulinarske standarde hrvatskim chefovima tijekom dvodnevne radionice koja se danas i sutra održava u Turističko-ugostiteljskoj školi Split.

Prvi ciklus radionica okupio je chefove renomiranih hrvatskih hotela i mlade talente iz strukovnih škola, a nastavak edukacija slijedi u Puli.

Radionicu u Splitu vodio je chef instruktor kulinarskih umjetnosti Frédéric Rose.

Na osnovu svog bogatog međunarodnog iskustva, Rose je polaznicima prenio vrijedne savjete, znanje, praktičan rad u moderno opremljenoj kuhinji splitske škole, odnosno centru Akademis FiT Split.

Ecole Ducasse osnovao je chef s više Michelinovih zvjezdica, Alan Ducasse. Od osnutka, institut je stekao međunarodno priznanje zahvaljujući predanosti izvrsnosti u obrazovanju iz područja

kulinarstva i slastičarstva. S kampusima u Francuskoj i inozemstvu, institucija nudi vrhunske programe edukacije koji spajaju francusku kulinarsku baštinu s inovacijama i suvremenim tehnikama. Kroz svoju globalnu mrežu škola i stručnih chefova instruktora, Ecole Ducasse obrazuje nove generacije chefova i ugostiteljskih profesionalaca u skladu s najvišim međunarodnim standardima.

Sudjelovalo 28 chefova

- U Ecole Ducasseu vjerujemo da se izvrsnost gradi spajanjem tehnike, kreativnosti i preciznosti.

Polaznici radionice upravo su to i pokazali: spremnost, trud i ljubav prema gastronomiji. Svima nam je zajednička strast za izvrsnošću i zadovoljstvo gostiju.

Kombinacijom lokalnih sastojaka, rada i truda stvorili smo posebna jela iznimne kvalitete. Prvi put sam u Hrvatskoj i prije dolaska sam malo istraživao o hrvatskoj kuhinji te sam saznao da je jako slična kuhinjama Francuske i Italije. Važno je raditi s lokalnim proizvodima. Ovdje sam probao pršut i salatu od hobotnice i moram Vam reći kako su mi se ta dva jela jako sviđaju,'' poručio je Frédéric Rose, chef instruktor.

Na masterclassu u Splitu sudjelovalo je 28 chefova i voditelja kuhinja prestižnih hrvatskih hotela, a interes za sudjelovanje bio je iznimno velik.

-Vrhunska gastronomija snažno doprinosi ponudi hrvatskog turizma i stoga smo iznimno sretni zbog velikog interesa za masterclass radionicu. Jako je važno ulagati u profesionalce i talente koji su spremni podizati svoju ljestvicu i učiti - istaknuo je Nenad Nizić, predsjednik Udruge Impresia.

Ravnatelj Turističko-ugostiteljske škole Split, Ivo Bilić istaknuo je važnost edukacije učenika.

- Praktično učenje i slušanje predavanja stručnjaka iz prve ruke jako puno znači našim učenicima, a s udrugom Impresia surađujemo već 4 godine na obrazovanju mladih turističkih djelatnika. Posebno nam je drago što je naša škola domaćin prvog ovogodišnjeg Ecole Ducasse masterclassa - naglasio je Bilić.

Kulinarski masterclass dio je ovogodišnjeg ciklusa programa "Upoznajte naše priče".

- U francuskoj kuhinji uvijek nešto možemo naučiti, a ovakve edukacije doprinose usavršavanju raznih tehnika. Francuske tehnike u kulinarstvu dosta pomažu te podižu kvalitetu mediteranskog štiha kojim se mi bavimo u Hrvatskoj. Kulinarstvo me je privuklo jer je uvijek dinamično, fleksibilno i karijerno. Svaki dan u kuhinji donosi neka nova iznenađenja ma koliko se ti pripremio za taj dan - kazao je Igor Marušić, šef kuhinje hotela Lone u Rovinju.

Kako na mladima svijet ostaje tako su i na ovom masterclassu sudjelovale mlade snage koje pohađaju prvi razred Turističko-ugostiteljske škole.

- Danas smo naučili puno toga, puno dodatnih tehnika. Učili smo okoštiti zabatak, napraviti dobar temeljac, filetirati ribu. Bilo je jako zabavno ali i stresno jer ipak su to sve poznati hrvatski chefovi - kazao je Slaven Natrlin.