U Trogiru "pao" 31-godišnjak: Prvo mu pronašli amfetamin, a kad su ušli u stan...

Trogirska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Jučer, 16. ožujka 2026.godine policijski službenici su postupali prema 31-godišnjaku zbog sumnje da posjeduje drogu. Sumnja se potvrdila točnom jer su policijski službenici tijekom postupanja utvrdili da posjeduje amfetamin koji je od njega oduzet.

Tijekom pretrage doma kojeg 31-godišnjak koristi, policijski službenici su pronašli 98,45 grama amfetamina, 37,4 grama marihuane, 20 grama hašiša, digitalnu vagu za precizno mjerenje koja je korištena za vaganje droge, mrvilicu i sedam mobitela.

Uhićen je i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.