U teškoj prometnoj nesreći poginuo biciklist. Sudario se s autom, vozač pobjegao

U Sisku se danas dogodila teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio 72-godišnji biciklist. Nesreća se zbila oko 11:20 sati na raskrižju Ulice Ivana Fistrovića i prilazne ceste trgovačkom centru Interspar, a vozač drugog vozila uključenog u sudar pobjegao je s mjesta događaja, izvijestila je policija, prenosi Index.

Prema priopćenju, u nesreći su sudjelovali nepoznati vozač s nepoznatim vozilom i 72-godišnji biciklist. Nakon sudara, vozač je napustio mjesto nesreće bez da je pružio pomoć unesrećenom. Biciklist je hitno prevezen u Opću bolnicu Sisak, no nažalost, tamo je preminuo od zadobivenih ozljeda.

Kako bi pronašli vozača i rasvijetlili sve okolnosti ove tragične nesreće, policija poziva građane da sve korisne informacije dojave Policijskoj postaji Sisak na broj telefona 044/560-809 ili na 192. Informacije se mogu poslati i putem elektroničke pošte na adresu pp.sisak@mup.hr ili prijaviti osobno u najbližoj policijskoj postaji.